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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من ترامب بعد تسليم نفسه للسجن

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ليس مذنبًا في التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بالتآمر ومحاولة تخريب انتخابات 2020 الرئاسية، وذلك في أول تعليق له بعد تسليم نفسه طواعية لسجن فولتون بولاية جورجيا.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: " لم أرتكب أي خطأ ولكن هذه محاولات لم تعهدها أمريكا لأجل خصومة سياسية. وهذا أمر محزن جدًا لأمريكا".

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وتابع: "لدينا كل الحق للطعن في انتخابات نعتبرها غير نزيهة .. لقد فعلوها مرة أخرى ولقد سرقوا الانتخابات وتم تزويرها".

ومنذ قليل، غادر موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سجن فولتون في ولاية جورجيا، متوجهًا إلى المطار، بعد دفع الكفالة المتفق عليها لإطلاق سراحه.

وكان أوقِف ترامب فترة وجيزة، الخميس، في سجن في أتلانتا بسبب ضغوط انتخابية مارسها عام 2020 في ولاية جورجيا.

وقبيل مغادرته إلى أتلانتا، كتب الملياردير الجمهوري في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث" إنّه "يوم حزين آخر في أميركا".

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