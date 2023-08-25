ترقب لوصول طائرة ترامب إلى جورجيا تمهيدا لتسليم نفسه للسجن

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرة الرئيس السابق دونالد ترامب تستعد للهبوط في مطار أتلانتا بولاية جورجيا بعد تمهيدًا لتسليم نفسه إلى سجن فولتون.

ويستعد ترامب لتسليم نفسه، تمهيدًا لمحاكمته في قضية التلاعب في انتخابات 2020 الرئاسية، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها إضافة لقضية الهجوم على الكونجرس والتجسس والممثلة الإباحية.

وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، يزداد التأييد لترامب، غير أن العديد من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

كما يأتي هذا بعد ساعات من المناظرة الأولى في ميلووكي للجمهوريين المرشحين للانتخابات التمهيدية التي آثر عدم المشاركة فيها بدعوى أن استطلاعات الرأي تؤكد تصدّره بفارق كبير عن بقية منافسيه، إلا أنه مع ذلك خطف الأضواء.

وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكنسن بعد دقائق من بث مقابلة مسجلة للإعلامي اليميني المتشدد تاكر كارلسون مع ترامب عبر منصة "إكس". وقال ترامب: "قررت أنه من الأنسب لي ألّا أشارك في المناظرة. هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين.. وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشّحين للرئاسة؟".

وأكد ترامب أن التهم الموجهة إليه في أربع قضايا "تافهة ولا معنى لها ومفتعلة"، واتهم بايدن بتسخير قدرات وزارة العدل لعرقلة محاولته الوصول إلى البيت الأبيض.

وشُددت الإجراءات الأمنية قبل وصول ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون وهو معروف بأنه غير آمن ويفتقر لشروط النظافة وموبوء بالحشرات، ويشمله تحقيق تجريه وزارة العدل بعد وفاة عدد من السجناء فيه.