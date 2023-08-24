ترامب يعلن موعد اعتقاله في أتلانتا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيتم اعتقاله في أتلانتا الساعة 19:30 بالتوقيت الشرقي لـ الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "نحن بحاجة إلى البدء في التجمع في أتلانتا، جورجيا، حيث وصلت جرائم القتل وغيرها من جرائم العنف إلى مستويات غير مسبوقة، حتى يتم اعتقالنا من قبل المتطرفين اليساريين".

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق، أنه من المقرر أن يتم الاعتقال في الساعة 19:30 بالتوقيت الشرقي لـ الولايات المتحدة.

وأشار ترامب، إلي أنه سيتم اعتقاله بتهمة “الجرأة على تحدي انتخابات مزورة ومسروقة".