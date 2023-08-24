يواجه 13 تهمة جنائية.. ترامب يسلم نفسه لسلطات جورجيا اليوم

من المقرر أن يسلم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، نفسه في وقت لاحق اليوم الخميس للسلطات في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث يواجه 13 تهمة جنائية بشأن محاولاته المزعومة لتخريب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، سيتم حجز الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، وهو المرشح الأوفر حظًا في السباق ليصبح المرشح الجمهوري للبيت الأبيض مرة أخرى، في مقاطعة فولتون وسيتم تصويره، قبل إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 200 ألف دولار تم التفاوض عليها مسبقًا.

سلم العديد من المتهمين الآخرين إلى جانب ترامب في القضية التي رفعها المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، أنفسهم يوم الأربعاء، بما في ذلك محاميا ترامب السابقان رودي جولياني وسيدني باول، وكذلك جينا إليس، المحامية السابقة لحملة ترامب.

أمهل مكتب ويليس المتهمين التسعة عشر المتهمين في القضية حتى الجمعة للاستسلام طوعا. وقالت السلطات المحلية إن ترامب سيُعامل مثل أي متهم آخر، وهو ما يتضمن عادةً الاضطرار إلى التقاط صورة شخصية.

قضية جورجيا هي الأحدث في سلسلة من الملاحقات القضائية التي أوقعت ترامب وعقدت ترشحه الأخير للبيت الأبيض، بما في ذلك احتمال محاكمته في خضم الحملة الرئاسية.

يأتي استسلام ترامب المزمع بعد يوم واحد من تخطيه أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الجمهوريين للترشح للرئاسة، واختار بدلاً من ذلك إجراء مقابلة مسجلة مسبقًا مع مضيف قناة فوكس السابق تاكر كارلسون والتي تم بثها في وقت واحد على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا.

في المقابلة، كرر ترامب - الذي وصف القضايا المرفوعة ضده منذ فترة طويلة بأنها جزء من مطاردة ذات دوافع سياسية - ادعاءاته بأن انتخابات 2020 تم "تزويرها" ضده، وفكر في أنه يمكن أن يكون هدفا للعنف السياسي. قائلًا: لقد رأيت ما يفعلون.. لقد رأيت المدى الذي وصلوا إليه.

ندد الجمهوريون بالقضايا الجنائية المرفوعة ضد ترامب ووصفوها بأنها محاولات لاستخدام النظام السياسي كسلاح ضد الرئيس السابق. وفي وقت سابق من يوم الخميس، أطلق جيم جوردان، الرئيس الجمهوري للجنة القضائية بمجلس النواب، تحقيقا فيما إذا كان ويليس تعاون مع المدعين الفيدراليين، بما في ذلك المحامي الخاص جاك سميث، الذي وجه اتهامات مماثلة ضد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

من المتوقع أن يدفع ترامب، الذي يواجه الآن أربع قضايا جنائية منفصلة، بأنه غير مذنب في التهم الـ 13 التي وجهها المدعون العامون في جورجيا إليه، بما في ذلك انتهاك قوانين مكافحة الابتزاز في الولاية، والانخراط في التحريض الجنائي والتآمر الإجرامي، والإدلاء ببيانات كاذبة، وتقديم وثائق مزورة.

وأظهرت ملفات المحكمة التي نشرت يوم الإثنين أن محامي ترامب وافقوا على شروط الكفالة مع المدعي العام لمقاطعة فولتون، بما في ذلك كفالة بقيمة 200 ألف دولار وتعهد بعدم إرهاب الشهود.