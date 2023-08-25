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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح أولى حلقات مسلسل سفاح الجيزة.. تعرف على قصته

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

بدأ منذ قليل عرض الحلقة الأولى والثانية من مسلسل “سفاح الجيزة”، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر منصة شاهد vip . 

 

مسلسل سفاح الجيزة
 

مسلسل سفاح الجيزة قصته بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.

 

 

أبطال سفاح الجيزة 

 

يضم مسلسل سفاح الجيزة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمره، صلاح عبد الله، حنان يوسف، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويرتكب فهمي عدد من الجرائم الغامضة، والمسلسل مستوحاه من قصة حقيقية

 

 

واحتفل الفنان أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح بالعرض الأول والخاص الذي يقام بإحدى الفنادق مساء الثلاثاء، قبل ساعات من طرحه رسميا عبر منصة شاهد. 

 

سفاح الجيزة احمد فهمي السفاح هادي الباجوري باسم سمرة

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