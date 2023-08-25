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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يغرد للمرة الأولى على تويتر منذ 2021 .. ماذا قال؟

أرشيفية
أرشيفية

غرد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، للمرة الأولى على موقع "إكس" أو "تويتر" سابقًا، وذلك منذ توقيف حسابه عام 2021 على خلفية اتهامه في قضية اقتحام الكابيتول.

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ونشر ترامب صورته الجنائية التي كانت قد كشفت عنها الشرطة بمدينة أتلانتا الأمريكية، حيث سلم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون لاتهامه بقضية التآمر وتخريب الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وكتب ترامب تعليقًا ساخرًا على صورته قائل فيه "التدخل في الانتخابات .. لا تستلم"، متبوعًا بعنوان موقعه الإلكتروني.

وغادر ترمب سجن فولتون سيء السمعة عائداً إلى المطار، بعدما أمضى نحو 20 دقيقة بداخله، كان خلالها قيد الاعتقال. وكانت عملية الاحتجاز والإفراج عنه سريعة، لأن مبلغ الكفالة كان محدداً بشكل مسبق.

ونشرت شرطة فولتون الصورة الجنائية التي التقطت للرئيس السابق داخل السجن، في صورة أيقونية أصبحت أول صورة جنائية لرئيس أمريكي في التاريخ، سابق أو حالي.

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وسجلت سلطات السجن ترامب برقم سجين "No. P01135809".

وقال ترامب لدى عودته إلى المطار في أتلانتا: "هذا يوم حزين للغاية لأمريكا. هذا تدخل في مسار الانتخابات. لم نفعل أي شئ خطأ، هذه مهزلة بحق العدالة".

وتابع: "لدينا كل الحق في تحدي نتائج انتخابات نعتبرها غير نزيهة".

 

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