برلمانية: انضمام مصر لـ“البريكس” نقطة قوة في الساحة الاقتصادية المصرية

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بـ انضمام مصر لمجموعة دول البريكس، مؤكدة أنه هذه الخطوة ستشكل نقطة قوة في الساحة الاقتصادية المصرية نظرا لما تحمله القمة من أهمية في وجود العديد من الدول ذو الاقتصاد القوي.

و أوضحت “ محروس ” أن دول البريكس تحتوي علي حوالي ٤١٪ من الاقتصاد العالمي ومن المتوقع أن إنضمام مصر سوف يسهم في تحقيق المعادلة الصعبة من التوازن الاقتصادي لاسيما توقعات صعود معدل نجاح الاقتصاد المصري .

واستكملت “عضو التنسيقية قائلة:” مصر استطاعت تخطي العديد من الموجات الاقتصادية الغير مستقرة وإذا نظرنا نظرة شاملة يمكننا القول أن تحقيق التوازن الاقتصادي بمعدلات إيجابية مستمرة سوف يعتمد علي فكرة تقليل اعتماد مصر علي الدولار الأمريكي .

وأشارت "محروس" إلى أن مصر لديها تعاون إقتصادي ضخم مع الصين وروسيا الذي يشكلون الضلع الأساسي لمجموعة البريكس وبالتالي خلق عملة جديدة في السوق العالمي سوف يحدث انقلاب اقتصادي علي مستوي العالم ويدعم تعاون مصر الاقتصادي مع هذه الدول .

وأوضحت "عضو البرلمان أن كل هذا يعكس مدي جهود وجدية الدولة المصرية والقيادة السياسية في تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية للجمهورية المصرية الجديدة .