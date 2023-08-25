حاسبوا هيلاري كلينتون.. ترامب يسلم نفسه للسلطات في سابقة تاريخية

أفادت فضائية العربية تقرير فيديو بتسليم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب نفسه للسلطات، فبعد التقاط صورة جنائية له من داخل السجن ودفعه الكفالة المقدرة 200 ألف دولار.

وعرض التقرير أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يغادر سجن فولتون سئ السمعة في ولاية جورجيا بعدما قضى 20 دقيقة بداخله.

وقال ترامب: لقد فعلوها مرة أخرى ونسوا أن يطبقوا الأمر مع هيلاري كلينتون كانوا يتحدثون عن تلك الإنتخابات والتي سرقت وكانت مزورة وهناك أشخاص قاموا بفعل نفس الأمر، كانت هناك تدخلات في الإنتخابات هذا طبعا تغيير لمسار العدالة.

ترمب سلم نفسه لسلطات ولاية جورجيا لاتهامه بمحاولة التلاعب في نتائج الانتخابات 2020

وفي إطار هذا السياق ترمب كان سلم نفسه لسطات ولاية جورجيا، لاتهامه بمحاولة التلاعب في نتائج الانتخابات عام 2020، لكنه نفس جميع الاتهامات الموجهة إليه واصفا الملاحقات الجنائية بحقه بأنها "تدخل جنائي"، معتبرا أن توقيفه في جورجيا "مهزلة قضائية".