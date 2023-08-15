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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محلفون جورجيا يوجهون لائحة تهم لـ ترامب بشأن التلاعب بنتائج انتخابات 2020

ترامب
ترامب

أفادت وكالة “رويترز”، بأن هيئة محلفين بولاية جورجيا توجه لائحة تهم للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن التلاعب بنتائج انتخابات 2020

ويُزعم أن المدعين العامين في جورجيا يمتلكون نصوصًا ورسائل بريد إلكتروني تربط مباشرة أعضاء الفريق القانوني لدونالد ترامب بخرق نظام التصويت في يناير 2021 في مقاطعة كوفي.

ويعتقد المحققون أنه كان هناك دفعة "من أعلى إلى أسفل'' من قبل فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للوصول إلى برامج التصويت - ويقال إن الرسائل التي حصلت عليها سي إن إن تظهر كيف حاول محامو ترامب الوصول إلى أنظمة التصويت في المقاطعة.

وقبل ستة أيام فقط من وصولهم ، كتب مسؤول الانتخابات المحلية ميستي هامبتون، المتهم بالمساعدة في الانتهاك ، وأرسل `` دعوة مكتوبة '' للمحامين العاملين لصالح ترامب ، وفقًا لتقارير CNN.

يُزعم أن كاثرين فريس، المحامية التي تعمل مع جولياني ، تشاركت الدعوة المكتوبة مع حلفاء ترامب في 1 يناير 2021 - قبل أيام فقط من تنصيب بايدن.

وفي الأيام الأخيرة، عززت محكمة مقاطعة فولتون الإجراءات الأمنية حيث من المتوقع أن تعلن المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس قريبًا عن لائحة اتهام محتملة لهيئة المحلفين الكبرى في تحقيقها مع الرئيس السابق.

وفقًا لشبكة CNN، شاركها فريس مع عمال من شركة سوليفان ستريكلر ، وهي شركة استأجرها محامو ترامب لفحص أنظمة التصويت في مقاطعة جورجيا.

أرسل أحد الموظفين في الشركة هذا النص إلى محادثة جماعية مع زملائه: 'على الفور ، حصلنا على حق الوصول - عن طريق دعوة مكتوبة! - لأنظمة مقاطعة كوفي. ياي!'

كما أرسل فريس أيضًا 'خطاب دعوة إلى مقاطعة كوفي ، جورجيا' إلى بيرني كيريك ، مفوض شرطة شرطة نيويورك السابق ، في نفس اليوم.

يُزعم أن كيريك كان يعمل مع رودي جولياني للعثور على دليل يدعم مزاعمهم بتزوير الناخبين - والذي كان جزءًا من البحث اليائس عن أدلة لتأخير تنصيب جو بايدن.

ووفقًا للمدعين العامين في جورجيا ، يُزعم أن هذه الاتصالات تربط جولياني بخرق التصويت. ولكن تم إسقاط هذا من قبل محاميه.

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