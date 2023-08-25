محافظ الوادي الجديد: بدء التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية Ips

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) الأحد المقبل، 26 أغسطس 2023، مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50٪.



من جانبه أوضح المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال ( fs1، fs2) والصف الأول الابتدائي ( year 1)، وتُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.



يذكر أن المدرسة مقامة على مساحة 5800 متر مربع وتضم 28 فصلًا وتستهدف 1000 طالب، كما تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية.