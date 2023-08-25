تموين الوادي الجديد: وصول 265 بطاقة تموينية جديدة للمنتفعين

أعلن المهندس صلاح حلمي، رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن وصول 265 بطاقة تموينية ذكية جديدة تشمل بدل فاقد، بدل تالف، فصل إجتماعي، إصدار جديد.

وأوضح أنه تم تسليم البطاقات للإدارات التموينية بواقع 115 بطاقة لمركز الخارجة، و114 بطاقة لمركز الداخلة، و6 بطاقات لمركز بلاط، و8 بطاقات لمركز باريس، و22 بطاقات لمركز الفرافرة، ليتم تسليمها للمستفيدين.

وأشار، إلى أنه سيتم تفعيل البطاقات التموينية بمجرد تسليمها للمواطنين من خلال إدخال البيانات بمعرفة صاحب البطاقة لضمان إستلام مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.