سبب صادم وراء وفاة أسطورة المصارعة الحرة ويندهام روتوندا عن 36 عاما

توفي أسطورة المصارعة ويندهام روتوندا، المعروف لدى مشجعي WWE باسم براي وايت، بشكل غير متوقع عن عمر يناهز 36 عامًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم نشر هذا الإعلان على تويتر من قبل بول "تريبل إتش" ليفيسك، الذي قال إنه تلقى الأخبار من والد ويندهام.

شارك WWE Triple على تويتر يوم الخميس (24 أغسطس): “تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE ويندهام روتوندا - المعروف أيضًا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق. “اليوم. قلوبنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت”.

ويندهام روتوندا

بعد ساعات قليلة من ظهور أخبار وفاة براي، تم الكشف عن أنه توفي بسبب نوبة قلبية تفاقمت بعد إصابته بفيروس كوفيد، مع حدوث تقدم إيجابي في شفائه قبل وفاته، وفقًا لتقارير Fightful.

كان خبر وفاة ويندهام بمثابة كشف صادم ومدمر حيث ظهر تقرير في وقت سابق من هذا الشهر يفيد بأن البطل السابق كان يقترب من العودة إلى الحلبة بعد صراعه مع "مرض يهدد حياته".

وكان يعاني من "مرض غامض لم يكشف عنه" في الأشهر التي سبقت وفاته المأساوية.