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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الزفة اتقلبت خناقة.. إصابة شابين في مشاجرة بين أسرتي عروسين بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شاب بطلق ناري بالقدم اليُسرى بينما أصيب أخر بجروح متفرقة بالوجه والجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين أسرتي عروسين أثناء حفل زفافهما بناحية قرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة أثناء حفل زفاف عروسين بناحية قرية شطورة دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبين وصول كلًا من المدعو (ت. ك- 21 سنة- مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى، وا. ع-31 سنة- مصاب بجرح قطعي بالجبهة)، في مشاجرة بين اسرتي عروسين أثناء حفل زفافهما بناحية قرية شطورة دائرة المركز.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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