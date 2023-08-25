عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تشهدها منذ 60 عاما .. دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة | تفاصيل

درجة الحرارة
درجة الحرارة

تشهد دول اوروبا موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة كما سجلت مدينة ميلانو بشمال إيطاليا ارتفاعاً قياسياً جديداً في متوسط درجات الحرارة اليومية عند 33 درجة مئوية. 

txt

توك شو.. درجات الحرارة المتوقعة ونشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع

txt

الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، شهدت ميلانو أكثر الأيام حرارة منذ بدأت محطة ميلانوا بريرا للأرصاد الجوية تسجيل درجات الحرارة في 1763. 

وأعلى درجة حرارة شهدتها ميلانو كانت 32.8 درجة مئوية في 11 أغسطس 2003.

وسجلت العاصمة الإيطالية روما درجات حرارة غير مسبوقة عند 41.8 درجة مئوية في يوليو ، شأنها شأن كثير من المناطق في جنوب أوروبا هذا الصيف، مما أسفر عن اندلاع حرائق غابات، ودفع الحكومات إلى إصدار تحذيرات صحية، وتعطيل عطلات العديد من السياح.

 

وجاء في بيان الوكالة أن يومي 23 و24 أغسطس كانا أكثر الأيام حرارة هذا الصيف في أنحاء منطقة لومباردي المحيطة بميلانو؛ إذ شهدت عدة بلدات تسجيل درجات حرارة تجاوز 40 درجة مئوية.

وأضاف البيان أن جبال الألب الإيطالية شهدت أيضاً درجات حرارة «قائظة غير معتادة».

 

وقالت الوكالة إن موجة الحر على وشك الانتهاء، إلا أن ذلك سيفتح الباب أمام هبوب العواصف الرعدية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة بين 10 و15 درجة مئوية مطلع الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة ميلانو اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

الزمالك يحسم موقفه من إمكانية تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

100 يورو في محفظة.. كيف صُدمت امرأة بسبب إعلان خادع في الشارع؟

خريطة وراثية للمرض.. كيف توصل باحث مصري لعلاج الشيخوخة؟

دراسة: درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على الإدراك العقلي

لقاح جديد بتقنية الحمض النووي يقضي على هذا المرض

إصبع مفقود ووشوم.. تفاصيل التعرف على جثمان قائد فاجنر في روسيا

4 أمراض صامتة تهدد حياة الإنسان بدون أعراض | طبيبة روسية تكشف

نائب: مستقبل وطن يدعم الرئيس السيسي لاستكمال مهمة العبور نحو الجمهورية الجديدة

ترشيحاتنا

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

بضمان شهادة الادخار .. لو عايز تشتري سيارة بشروط ميسرة

الدعاء المستجاب يوم الجمعة قبل المغرب.. احرص عليه من بعد العصر

143 ألف حبة | السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاجون

أمطار رعدية وسحب .. تفاصيل طقس الساعات القادمة

أول دعم نقابي لترشح الرئيس السيسي لانتخابات 2024 .. دعوات بالملايين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ