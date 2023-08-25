توك شو.. درجات الحرارة المتوقعة ونشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع

تناولت برامج التوك شو اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، ومن بينها :

عرضت فضائية دي إم سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 25 أغسطس يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء فى أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي.

قال محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين انضمام مصر لـمجموعة بريكس ينطلق من منطلقين الأول ما قبل دعوة المجموعة لمصر للإنضمام والمنطلق الثاني بعد الدعوة فقبل دعوة البريكس لمصر حيث أن الموقع الاستراتيجي لمصر ودورها الإقليمي في المنطقة كان له أكبر الأثر في دعوة المجموعة لمصر للإنضمام، مضيفا أن قبول الدعوة من مصر في ٢٠٢٣ بعد تكرارها مرات سابقة فهذا يعزز نجاح السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي.

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنّ نسخة هذه الدورة من مهرجان القلعة ستشهد تكريم نخبة من الفنانين والإداريين القائمين على المهرجان والذين أثروا الحياة الفنية بشكل كبير، موضحًا أن الدورة مهداة للدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا السابق، وهو مؤسس المهرجان ورئيس دوراته الأولى.

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد لكورونا ينتشر في المجتمعات التي ليس بها ثقافة ارتداء الكمامات، وغسل اليدين، وقواعد التباعد الاجتماعي بين الناس.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث تحسنا في الأحوال الجوية بسبب الانخفاض في درجات الحرارة، لافتةً إلى استمرار فرص للأمطار الخفيفة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء مثل سانت كاترين ودهب وطابا، وبعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، ولن تؤثر تماما على الأنشطة اليومية.

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تعقيبا على قرار تطبيق دورة القمح الموسم القادم، إن الأمر في غاية الأهمية تزامن مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية وإعلان أسعار الضمان، لدعم المزارع، موضحا أن الدورة الزراعية هي نظام محدد لتعاقب المحاصيل بحيث تكون المساحة المزروعة معروفة سلفا.

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا ينتشر في المجتمعات التي تغيب الثقافة فيها، محذرا من مغبة عدم ارتداء الكمامة وعدم غسل الأيدي والاحتكاك بين المواطنين، ومشددًا على أهمية التباعد بين الناس مترين على الأقل في هذا الصدد، وضرورة التهوية داخل الأماكن المغلقة والبيوت.

عبر الناقد الفني أحمد سعد الدين عن سعادته بأجواء مهرجان العلمين الجديدة أمس، مشيدا بجمال الأجواء في العلمين والتنظيم المتميز للحفلة وفرحة الجمهور، مشيرا إلى وجود “عرس الدراما” ونجومها كانوا على أرضالعلمين بالأمس، كما أن توزيع الجوائز استلمها من يستحقها بالفعل من الفنانين سواء جوائز للجنة التحكيم وجوائز للجمهور