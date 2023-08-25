عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. درجات الحرارة المتوقعة ونشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع

ملف التوك شو
ملف التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، ومن بينها :

 

الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

 

عرضت فضائية دي إم  سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 25 أغسطس يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء  فى أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي.

 

 

تنسيقية شباب الأحزاب: انضمام مصر لمجموعة بريكس يعكس ثقلها الاستراتيجي

 

قال محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين  انضمام مصر لـمجموعة بريكس ينطلق من منطلقين الأول ما قبل دعوة المجموعة لمصر للإنضمام والمنطلق الثاني بعد الدعوة فقبل دعوة البريكس لمصر حيث أن الموقع الاستراتيجي لمصر ودورها الإقليمي في المنطقة كان له أكبر الأثر في دعوة المجموعة لمصر للإنضمام، مضيفا أن قبول الدعوة من مصر في ٢٠٢٣ بعد تكرارها مرات سابقة فهذا يعزز نجاح السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.. فيديو

 

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي.

 

رئيس دار الأوبرا: سنكرم نخبة من الفنانين والإداريين القائمين على مهرجان القلعة

 

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنّ نسخة هذه الدورة من مهرجان القلعة ستشهد تكريم نخبة من الفنانين والإداريين القائمين على المهرجان والذين أثروا الحياة الفنية بشكل كبير، موضحًا أن الدورة مهداة للدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا السابق، وهو مؤسس المهرجان ورئيس دوراته الأولى.

 

احموا أنفسكم باللقاح.. مخاوف من زيادة حدة كورونا في الشتاء| فيديو

 

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد لكورونا ينتشر في المجتمعات التي ليس بها ثقافة ارتداء الكمامات، وغسل اليدين، وقواعد التباعد الاجتماعي بين الناس.

 

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبر سار جديد للمواطنين

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث تحسنا في الأحوال الجوية بسبب الانخفاض في درجات الحرارة، لافتةً إلى استمرار فرص للأمطار الخفيفة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء مثل سانت كاترين ودهب وطابا، وبعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، ولن تؤثر تماما على الأنشطة اليومية.

 

استاذ اقتصاد: اقترح إضافة العدس والفول البلدي للزراعة التعاقدية

 

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تعقيبا على قرار تطبيق دورة القمح الموسم القادم، إن الأمر في غاية الأهمية تزامن مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية وإعلان أسعار الضمان، لدعم المزارع، موضحا أن الدورة الزراعية هي نظام محدد لتعاقب المحاصيل بحيث تكون المساحة المزروعة معروفة سلفا.

 

مجدي بدران يكشف سر انتشار المتحورات الجديدة من كورونا

 

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا ينتشر في المجتمعات التي تغيب الثقافة فيها، محذرا من مغبة عدم ارتداء الكمامة وعدم غسل الأيدي والاحتكاك بين المواطنين، ومشددًا على أهمية التباعد بين الناس مترين على الأقل في هذا الصدد، وضرورة التهوية داخل الأماكن المغلقة والبيوت.

 

ناقد فني: أجواء الفرحة والسعادة سادت العلمين في عرس الدراما

 

عبر الناقد الفني أحمد سعد الدين عن سعادته بأجواء مهرجان العلمين الجديدة أمس، مشيدا بجمال الأجواء في العلمين والتنظيم المتميز للحفلة وفرحة الجمهور، مشيرا إلى وجود “عرس الدراما” ونجومها كانوا على أرضالعلمين بالأمس، كما أن توزيع الجوائز استلمها من يستحقها بالفعل من الفنانين سواء جوائز للجنة التحكيم وجوائز للجمهور

 

 

الأرصاد الجوية الجمعية المصرية للحساسية الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

صدمة بتقرير الطب الشرعي في جريمة عشيق العمرانية.. خاص

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

ترشيحاتنا

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

50 درجة .. موجة حر قاسية تضرب المدينة المنورة

3 لاعبين مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

إثيوبيا .. مصرع وإصابة العشرات في هجوم بقنبلة بـ تيجراي

مستشار رئيس الجمهورية: هذه الفئات تحتاج لقاحات لمواجهة متحور كورونا.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

بعد أنباء انفصالهما.. 19 صورة أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب.. شاهد

بلوجر كويتية تتسبب في حادث مروري أليم| تفاصيل

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

فيديو

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ