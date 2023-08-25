رئيس دار الأوبرا: سنكرم نخبة من الفنانين والإداريين القائمين على مهرجان القلعة

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنّ نسخة هذه الدورة من مهرجان القلعة ستشهد تكريم نخبة من الفنانين والإداريين القائمين على المهرجان والذين أثروا الحياة الفنية بشكل كبير، موضحًا أن الدورة مهداة للدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا السابق، وهو مؤسس المهرجان ورئيس دوراته الأولى.



وأضاف داغر خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى : «سنكرم المايسترو ناير ناجي والسوبرانو المصرية تحية شمس الدين والفنانة ريهام عبدالحكيم والفنان الراحل أحمد منيب والشاعر مجدي نجيب واسم الشاعر الراحل شوقي حجاب والمايسترو عبدالحميد عبدالغفار».



وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية: «لن نكرم الفنانين فقط، ولكننا سنكرم أيضا إداريين قائمين على المهرجان، لأن التجهيزات والتحضيرات تستمر شهورا قبل المهرجان، وكلنا لا ننام منذ أسبوعين ويزيد، وسنكرم سوزان حلمي ومحمد عبدالمقصود وغيرهما».



وذكر، أنّ المنافسة بين المهرجانات في مصر والعواصم العربية شيء مهم جدا من أجل التطور: «لن أتطور دون أن يكون لي منافسا حقيقيا، ومهرجان القلعة مختلف عن كل مهرجانات الشرق الأوسط، لأنه يتضمن كل الأنماط الفنية والتجارب الموسيقية، حيث سنقدم الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الجاز والغناء المصري القديم والغناء العربي ولدينا فرق مختلفة من العالم مثل فنزويلا، حيث نقدم كل الخطوط الفنية المختلفة وهو أهم ما يميزنا».

