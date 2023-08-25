تنسيقية شباب الأحزاب: انضمام مصر لمجموعة بريكس يعكس ثقلها الاستراتيجي

قال محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين انضمام مصر لـمجموعة بريكس ينطلق من منطلقين الأول ما قبل دعوة المجموعة لمصر للإنضمام والمنطلق الثاني بعد الدعوة فقبل دعوة البريكس لمصر حيث أن الموقع الاستراتيجي لمصر ودورها الإقليمي في المنطقة كان له أكبر الأثر في دعوة المجموعة لمصر للإنضمام، مضيفا أن قبول الدعوة من مصر في ٢٠٢٣ بعد تكرارها مرات سابقة فهذا يعزز نجاح السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد محرم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر أنه بعد أنضمام مصر للمجموعة وتفعيل ذلك في يناير ٢٠٢٤ سوف يكون دور كبير على الدولة المصرية وعلى القطاع الخاص وعلى العاملين في مجال الإستثمار في مصر للاستفادة للانضمام لمجموعة البريكس.

ما تجنيه مصر من أنضمامها لمجموعة البريكس

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسين أن أمس في قمة البريكس أستعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في كلمته لأهمية مصر في التعاون في المجالات التى تمثل أهمية مشتركة بين مجموعة دول البريكس ومنها مصر، حيث تحدث مدبولي عن تطوير الصناعة والزراعة والنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعة وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل التكنولوحيا.

مصطفى مدبولي من البريكس: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب

كما عرض أمس الدكتور مصطفي مدبولي في كلمته بالبريكس أستضافة مصر لمركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، مما يساعم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، منوها إلى أنه من الممكن أن تحتل مصر مركز عالمي في توريد الحبوب وهذه من البنود الاساسية التي تجنيها مصر يعد الانضمام للبريكس.