عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنسيقية شباب الأحزاب: انضمام مصر لمجموعة بريكس يعكس ثقلها الاستراتيجي

أنضمام مصر لمجموعة
أنضمام مصر لمجموعة البريكس

قال محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين  انضمام مصر لـمجموعة بريكس ينطلق من منطلقين الأول ما قبل دعوة المجموعة لمصر للإنضمام والمنطلق الثاني بعد الدعوة فقبل دعوة البريكس لمصر حيث أن الموقع الاستراتيجي لمصر ودورها الإقليمي في المنطقة كان له أكبر الأثر في دعوة المجموعة لمصر للإنضمام، مضيفا أن قبول الدعوة من مصر في ٢٠٢٣ بعد تكرارها مرات سابقة فهذا يعزز نجاح السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأكد محرم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر أنه بعد أنضمام مصر للمجموعة وتفعيل ذلك في يناير ٢٠٢٤ سوف يكون دور كبير على الدولة المصرية وعلى القطاع الخاص وعلى العاملين في مجال الإستثمار في مصر للاستفادة للانضمام لمجموعة البريكس.

ما تجنيه مصر من أنضمامها لمجموعة البريكس

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسين أن أمس في قمة البريكس أستعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في كلمته لأهمية مصر في التعاون في المجالات التى تمثل أهمية مشتركة بين مجموعة دول البريكس ومنها مصر، حيث تحدث مدبولي عن تطوير الصناعة والزراعة والنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعة وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل التكنولوحيا.

 

مصطفى مدبولي من البريكس: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب

كما عرض أمس الدكتور مصطفي مدبولي في كلمته بالبريكس أستضافة مصر لمركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، مما يساعم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، منوها إلى أنه من الممكن أن تحتل مصر مركز عالمي في توريد الحبوب وهذه من البنود الاساسية التي تجنيها مصر يعد الانضمام للبريكس.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب انضمام مصر لمجموعة البريكس عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال الاستثمار تحسين البنية التحتية المناطق الريفية الزراعة تطوير الصناعة الحبوب أزمة الغذاء العالمية الموقع الاستراتيجي مصطفى مدبولي تخزين الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

محمد صلاح في اتحاد جدة.. مفاجأة جديدة بشأن انتقال الفرعون المصري

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

ترشيحاتنا

الجمعة الثانية من صفر|الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات في محافظة جنين

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في صلاة الجمعة.. اعرف الضوابط

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أُطلق اسمه على عمل درامي.. سفاح الجيزة يروي كيف حفر قبور أحبائه الأربعة؟

دفع الرواتب بالدولار الأمريكي.. قرار عاجل من لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. ملابس وضعت أسما شريف منير في مأزق

مختلفة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في العلمين

لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما

مقطع فيديو للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يثير جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ