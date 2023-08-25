أهم تكتل عالمي| خبير اقتصادي يكشف أهمية انضمام مصر لمجموعة "بريكس"

أشاد الدكتور ياسر شويته الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بإعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، قائلا: نهنئ أنفسنا والقيادة السياسية بانضمام مصر لمجموعة البريكس.

وأضاف الدكتور ياسر شويته خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل الأرقام والاحصائيات التي تؤكد أن هذا التكتل تفوق على مجموعة الدول الصناعية السبع.

تابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، انضمام مصر لمجموعة البريكس، يمثل إضافة قوية جدا للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة لأنه يضم الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وروسيا من القوى الصاعدة.

