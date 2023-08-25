نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي.

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته الأسبوعية بالقيام بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية، وتفقد نادي الفروسية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز تنمية المشروعات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ومدير الأكاديمية العسكرية الفنية لمتابعة منظومة تطوير التعليم.

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واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأردني بحضور وزير الخارجية سامح شكري لتناول مجمل العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي بانضمام مصر للتجمع بريكس.