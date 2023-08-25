استاذ اقتصاد: اقترح إضافة العدس والفول البلدي للزراعة التعاقدية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تعقيبا على قرار تطبيق دورة القمح الموسم القادم، إن الأمر في غاية الأهمية تزامن مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية وإعلان أسعار الضمان، لدعم المزارع، موضحا أن الدورة الزراعية هي نظام محدد لتعاقب المحاصيل بحيث تكون المساحة المزروعة معروفة سلفا.

وتابع أشرف كمال، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن تزيد المساحة المزروعة من القمح هذا العام عن 3 ملايين فدان.

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وتابع "كمال"، أنه تم تطبيق أسعار الضمان للفلاح على محاصيل فول الصويا، وعباد الشمس، والذرة، وسيتم تخصيص 100٪؜ من المساحة من التقاوي المعتمدة، بمعنى أن إجمالي التقاوي ستنتج في مركز البحوث الزراعية.

وأشار، إلى أن التكامل في تطبيق المنظومة الزراعية تعني أن هناك توسعا أفقيا ورأسيا، متابعا: "اقترح في الزراعة التعاقدية إضافة محصولين هما العدس والفول البلدي".