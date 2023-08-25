خالد زكي: أشكر الشركة المتحدة والقائمين على مهرجان القاهرة للدراما

عبر الفنان خالد زكي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، وبصفوف زملائه المتميزين في الوسط الفني، معربا عن أمله في نجاح المهرجان في كل عام، وذلك خلال لقائه علي قناة دي ام سي، علي هامش مهرجان القاهرة للدراما.

وأرسل خالد زكي تحية وشكر لنقابة المهن التمثيلية وللفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، مثنيًا على جهوده الكبيرة في تقديم مهرجان يتميز بالرقي والتألق.

وأردف: أقدم الشكر للشركة المتحدة وكل القائمين على مهرجان القاهرة للدراما و أقدر جهودهم في خروج المهرجان بهذه الصورة الرائعة.

وأكد أن الدراما الصادقة تترسخ في قلوب الجمهور، وأن لهجة المصرية والفن المصري لهما تأثير كبير على الجمهور في الوطن العربي، لافتا إلي أن مصر تمتلك نجومًا كبار في مختلف المجالات ليس فقط في الفن، مقارنًة بالنجوم العالميين.