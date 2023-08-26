تخفي هويتك الإلكترونية .. أفضل خدمات VPN المجانية في 2023

أصبحت إحدى تطبيقات الأمان الأكثر استخداما في العصر الرقمي الحالي هو استخدام الـ VPN الذي يوفر طبقة حماية إضافية، ومعناها باللغة العربية "الشبكة الافتراضية الخاصة" التي تخفي هويتك الحقيقة وأنت تتصفح مواقع الويب لتكون محميا.

تقوم شبكات VPN بتشفير حركة البيانات الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء هويتك الإلكترونية عن أعين المتسللين، مما يجعل تتبع أنشطتك عبر الإنترنت وسرقة بياناتك الشخصية أمرًا صعب المنال لأن كل المعلومات يتم التشفير في الوقت الفعلي، ولحسن الحظ أن هذه الميزة تقدمها عدد كبير من الشركات بعضها مجاني.

VPN

استخدام VPN أصبح ضرورة وأولوية في عصرنا الحالي لتكون في مأمن من مجرمي الإنترنت، ويجعل تصفحك وحركتك على الشبكة العنكبوتية أكثر غموضا وأكثر خصوصية، كل ذلك دون أن يكلفك مليما واحدا.

الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) هي أداة قوية جدا من أدوات الأمن السيبراني والمتخصصين يوصون بها لأنها تحمي جهازك من المتلصصين، تشفر بياناتك وتوجهها عبر خادم آمن إلى مكان آخر من العالم، وهذا يتيح لك هذا التظاهر بأنك تتصفح الويب من جزء آخر من العالم عن طريق تغيير عنوان IP الخاص بك (الرقم الذي يحدد جهازك وموقعك).

قام موقع TechRadar بمراجعة أكثر من 100 خدمة VPN، وإجراء عدة اختبارات للتأكد من كفائة عملها وتصنيفها في قوائم، مع مقارنة إيجابيات وسلبيات شبكات VPN المجانية، الخبر الشيء في الموصوع أن حتى أفضل شبكات VPN المجانية تأتي مع بعض قيود على الاستخدام، وأي موقع أو شركة تزعم عكس ذلك عدم التعامل معها أبدا لأنها تشكل خطرا على أمان وسلامة بياناتك.

توجد خدمات VPN مجانية وهدفها النهائي أن تمنحك فكرة عن المنتج في حال رغبتك في شراؤه، أي أن النسخة المجانية تكون عينة عما ينتظرك مع شراء المنتج بكامل خصائصه وغالبًا النسخة المجانية تحد من سرعتك وكمية البيانات التي يمكنك استخدامها. إليك في السطور التالية أفضل خدمات VPN المجانية في 2023.

أولا: PrivadoVPN

إنها واحدة من شبكات الـ VPN القليلة التي يمكنك الوثوق بها ، كما أنها تلغي حظر خدمات البث الشهيرة مثل Netflix وBBC iPlayer - أي الخدمات المدفوعة وتوفر نسخة برنامج Privado المجانية الكثير من ميزات التخصيص والأمان، مثل مفتاح القفل وشبكة VPN التي تعمل دائمًا لحماية بياناتك في جميع الأوقات وقطع استخدامك للإنترنت في حالة انقطاع اتصال VPN الخاص بك. بفضل سرعات التنزيل البالغة 865 ميجابت في الثانية، تكون خوادم PrivadoVPN المجانية بنفس سرعة الخوادم في نسختها المدفوعة

ثانيا: Proton VPN

تعتبر خدمات شركة Proton VPN المجانية في الصدارة، وذلك بفضل المزيج القوي الذي يجمع بين قوة الأداء وجودة التطبيق، كما أن النسخة المجانية لا تأتي مع قيود استخدام كثيرة على المستهلك وبالتالي يمكنك الاعتماد عليها لفترات طويلة

من ضمن أفضل المزايا أنها بلا حدود لنقل للبيانات أو الـ Data، في حين أن جميع شبكات VPN المجانية الأخرى تقريبًا قد تسمح لك بمساحة نقل داتا تتراوح من 500 ميجابايت إلى 10 جيجابايت شهريًا، فإن Proton VPN Free يقدم نقل بيانات غير محدودة، كما أنها نسخة تأتي بكل مزايا النسخة المدفوعة تقريبا

ثالثا: Windscribe Free VPN

هي خدمة كندية عالية الجودة، تجمع عدد من المزايا تجعلها بين أفضل الشركات التي تقدم هذه الخدمة، ومع ذلك الحد المسموح به من نقل البيانات مقيد قليلاً أكثر من الشركات السابقة لأنه يبلغ 10 جيجابايت شهريًا فقط، ولكن الميزة التي تعوض هذا القيد هو أنك يمكنك استخدام الخدمة وتثبيتها على أي عدد تريده من الأجهزة في وقت واحد.

رابعا: TunnelBear Free VPN

لا تقدم مميزات فيما يخص الاستخدام الشهري للداتا مثل الشركات الأخرى، ولكن تعتمد على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومبسطة، في النسخة المجانية تقدم 500 ميجابايت فقط شهريا وهو كافٍفي حالة إذا كنت تحتاج الخدمة فقط للتحقق من بريدك الإلكتروني بشكل آمن في بعض الأحيان، أو إلغاء حظر موقع ويب واحد. لكنها أقل بكثير من الـ 10 جيجابايت المجانية التي ستحصل عليها عادةً في أي مكان آخر.