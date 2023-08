أروش موبايل أندرويد يشبه الـ iPhone في تصميمه وقدراته..بنص السعر

أطلقت شركة Nothing، التي أسسها مؤسسا OnePlus كارل باي وميتش لاند، هاتفها الثاني، Nothing Phone 2، في يوليو 2023. يتميز الهاتف بتصميم شفاف فريد من نوعه، ومجموعة من المواصفات الرائدة، مما يجعله منافسًا قويًا لأجهزة آيفون الرائدة.

يتميز هاتف Nothing Phone 2 بتصميم شفاف على الظهر، حيث يمكن رؤية المكونات الداخلية للهاتف بوضوح. يتميز الهاتف أيضًا بشبكة من مصابيح LED تقع على الظهر، والتي تستخدم للإشارة إلى الإشعارات ووضع الشحن والكاميرا.

من حيث المواصفات، يتميز هاتف Nothing Phone 2 بشاشة OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وهو نفس المعالج الذي يشغل أجهزة آيفون 14 وآيفون 14 Pro.

يتميز هاتف Nothing Phone 2 بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. يدعم الهاتف أيضًا الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

هاتف Nothing Phone 2 يشبه آيفون في تصميمه وقدراته

يشبه هاتف Nothing Phone 2 آيفون في تصميمه وقدراته. كلا الهاتفين يتميزان بتصميم شفاف، ومجموعة من المواصفات الرائدة، وكاميرات رائعة. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين.

يتميز هاتف Nothing Phone 2 بنظام تشغيل Nothing OS، وهو نظام تشغيل يعتمد على Android 13. يتميز نظام Nothing OS بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام.

يتميز هاتف Nothing Phone 2 أيضًا بسعر أقل من أجهزة آيفون. يبدأ سعر هاتف Nothing Phone 2 من 700 دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر هاتف آيفون 14 من 899 دولارا أمريكيا.

من المتوقع أن يحقق هاتف Nothing Phone 2 نجاحًا في السوق، حيث يوفر تجربة رائعة بسعر أقل من أجهزة آيفون الرائدة.