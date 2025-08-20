بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة

أُصيب 4 أشخاص اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط – الفرافرة، في اتجاه محافظة الوادي الجديد.



إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط - الفرافرة

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة المشار إليها، وأسفر الحادث عن إصابة "مايكل.ر.ن" 40 عامًا، و"كريستين.و.ر" 11 عامًا، و"ماثيو.ا.ع" 8 أعوام، و"أيمن.ر.ع" 42 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.