إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الطلاب الجامعي عقب حريق محدود

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد موقع حريق مستشفى الطلاب
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد موقع حريق مستشفى الطلاب
إيهاب عمر

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الحريق الذي نشب أعلى سطح مستشفى الطلاب الجامعي، كان محدودًا للغاية، وتمت السيطرة عليه بالكامل بواسطة قوات الحماية المدنية في وقت قياسي، لافتا أنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، ولم يؤثر على سير العمل داخل المستشفى.

 ماس كهربائي وقع بالقرب من بعض مخلفات الأثاث التي كانت مُخزنة على سطح المبنى

وأوضح رئيس الجامعة أن المعاينة الأولية بيّنت أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي وقع بالقرب من بعض مخلفات الأثاث التي كانت مُخزنة على سطح المبنى تمهيدًا للتخلص منها، وهو ما ساعد على سرعة اشتعال النيران.

تشكيل لجنة متخصصة للتعرف على أسباب الحريق

وقد وجّه الدكتور المنشاوي بسرعة تشكيل لجنة متخصصة للتعرف على أسباب الحريق وتلافيها مستقبلًا، مشيدًا بالتحرك السريع لرجال الحماية المدنية ويقظتهم التي أسهمت في السيطرة على الموقف خلال وقت وجيز وضمان سلامة المرضى والعاملين.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لموقع الحريق يرافقه مؤمن فقير مدير إدارة الأمن الجامعي، والمهندس محمد ثابت مدير الشئون الهندسية بالجامعة، والدكتور وسام أحمد السمان نائب مدير المستشفى، و حسين فتحي المدير المالي والإداري بالمستشفى، و قطب المنقبادي مدير شئون المقر بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور أحمد عبد المولى مبنى الإدارة العامة للشئون الطبية والعيادات الخارجية، بحضور الدكتور رضا أبو الفتوح مدير الطب الوقائي، و نادية طه مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة، وعدد من الأطباء والعاملين، حيث أكد حرص الجامعة على توفير أفضل سبل الرعاية الطبية لطلابها.

أسيوط جامعة أسيوط مستشفى الطلاب الجامعي قوات الحماية المدنية حريق مستشفى الطلاب حريق بجامعة أسيوط اندلاع حريق

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انهيار منزل مأهول بالسكان بالزقازيق

انهيار منزل مأهول بالسكان في الزقازيق.. جثة و4 مصابين والبحث جاري تحت الأنقاض.. والمحافظ يعلن الطواريء بالمستشفيات

محافظ الغربية

الغربية تخطو بثبات نحو منظومة حديثة لإدارة المخلفات.. مراجعة شاملة لأداء مصنع تدوير المحلة وتوجيهات برفع كفاءة التشغيل

غزة

صرخة من قلب فلسطين.. مناشدة تاريخية لإنقاذ الوحدة الوطنية الفلسطينية

بالصور

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

استون مارتن
استون مارتن
استون مارتن

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

