نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الطلاب الجامعي عقب حريق محدود

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الحريق الذي نشب أعلى سطح مستشفى الطلاب الجامعي، كان محدودًا للغاية، وتمت السيطرة عليه بالكامل بواسطة قوات الحماية المدنية في وقت قياسي، لافتا أنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، ولم يؤثر على سير العمل داخل المستشفى.

ماس كهربائي وقع بالقرب من بعض مخلفات الأثاث التي كانت مُخزنة على سطح المبنى

وأوضح رئيس الجامعة أن المعاينة الأولية بيّنت أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي وقع بالقرب من بعض مخلفات الأثاث التي كانت مُخزنة على سطح المبنى تمهيدًا للتخلص منها، وهو ما ساعد على سرعة اشتعال النيران.

تشكيل لجنة متخصصة للتعرف على أسباب الحريق

وقد وجّه الدكتور المنشاوي بسرعة تشكيل لجنة متخصصة للتعرف على أسباب الحريق وتلافيها مستقبلًا، مشيدًا بالتحرك السريع لرجال الحماية المدنية ويقظتهم التي أسهمت في السيطرة على الموقف خلال وقت وجيز وضمان سلامة المرضى والعاملين.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لموقع الحريق يرافقه مؤمن فقير مدير إدارة الأمن الجامعي، والمهندس محمد ثابت مدير الشئون الهندسية بالجامعة، والدكتور وسام أحمد السمان نائب مدير المستشفى، و حسين فتحي المدير المالي والإداري بالمستشفى، و قطب المنقبادي مدير شئون المقر بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور أحمد عبد المولى مبنى الإدارة العامة للشئون الطبية والعيادات الخارجية، بحضور الدكتور رضا أبو الفتوح مدير الطب الوقائي، و نادية طه مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة، وعدد من الأطباء والعاملين، حيث أكد حرص الجامعة على توفير أفضل سبل الرعاية الطبية لطلابها.