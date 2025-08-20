سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تماطل ولم ترد على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن

قال دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، إنّ الحكومة الإسرائيلية تماطل، ولم تعطِ ردا حتى الآن على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه ستيف ويتكوف والذي جرى تعديله مصريا وقطريا ووافقت عليه الفصائل الفلسطينية، وقبل قليل، أصدر نتنياهو إلى قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقليص الجدول الزمني بالدخول في مدينة غزة والسيطرة عليها وتدمير من قال إنها معاقل حركة حماس في غزة.

وأضاف اللوح، في حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ إسرائيل تراوغ وتلعب في عنصر الوقت، الذي هو ليس في صالح الفلسطينيين، مشددًا، على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإغاثة الشعب الفلسطيني وإدارة قطاع غزة من لجنة فلسطينية- فلسطينية من الخبراء والمستقلين برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية، بمعنى أنها تحت مظلة حكومة دولة فلسطين.

وأشار إلى أن اليوم التالي للحرب، هو يوم فلسطيني- فلسطيني بامتياز، وهناك مقترح فلسطيني- مصري أصبح مقترحا عربيا- إسلاميا، وهو جاهز ومتفق عليه، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني في زيارته الأخيرة لمصر قال "نحن جاهزون فلسطينيا وعربيا للإعلان عن عمل هذه اللجنة تحت مسؤولية الحكومة لفترة مؤقتة، لحين التمكن من إجراء انتخابات عامة، ومن ثم، تتولى السلطة الفلسطينية وحكومة دولة فلسطين ودولة فلسطين كامل مسؤوليتها عن قطاع غزة بكل ما فيه، وهذه مسؤولية كبيرة، ونحن لن نتخلى عنها وسنتولى هذه المسؤولية رغم كل الظروف الصعبة السائدة في غزة".