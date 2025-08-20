قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير
النودلز قاتل.. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
الدنيا رحلة قصيرة.. جمال شعبان ينعي والد حارس الأهلي محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية

باترول
باترول
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة چي پي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة ديبال في السوق المصري، عن طرح سيارتها الكهربائية الذكية S07، التي تمثل ذروة الابتكار في عالم سيارات الـ SUV متوسطة الحجم، وتجمع السيارة بين تصميم عصري متطور، وتقنيات متقدمة، وتجربة قيادة صافية ومستدامة، مع تنوع في الفئات لتلبية مختلف أنماط الحياة.

ويعكس تصميم ديبال SO7 فلسفة “النسبة الذهبية” التي تمنح السيارة حضوراً متوازناً يجمع بين القوة والأناقة، والأبعاد القياسية للسيارة تبلغ 4750 ملم طولاً، و1930 ملم عرضاً، و1625 ملم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات طويلة تبلغ 2900 ملم، ما يضمن ثباتاً ممتازاً على الطريق ومساحة داخلية رحبة.

الواجهة الأمامية تحتضن إضاءة نهارية بتصميم “بتلات النجوم”، مع شبكة أمامية مغلقة تعبر عن هوية السيارة الكهربائية، والجانبان يتميزان بخط “أورورا” الانسيابي، وأبواب بدون إطار مع مقابض كهربائية مخفية، والخلفية مزودة بشريط إضاءة متصل بتصميم يحاكي انطلاق مركبة فضائية، يتوسطه شعار مضيء يمنح لمسة تقنية فاخرة.

وتتوافر ديبال SO7 بمجموعة من الألوان الخارجية وهي أبيض لؤلؤي، وأسود كريستالي، ورمادي تيتانيوم، وأزرق، وبرتقالي.

أما المقصورة الداخلية فمستوحاة من يخوت الفخامة، مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل، فالمقاعد مكسوة بجلد فاخر ناعم الملمس، مزودة بخاصية التهوية والتدفئة، ودعم جانبي يوفر راحة خلال الرحلات الطويلة، والسقف البانورامي الكهربائي يمنح إحساساً بالانفتاح، بينما الإضاءة المحيطية متعددة الألوان (64 لوناً) تضفي أجواءً مريحة.

نظام المعلومات والترفيه تحتضن شاشة دوارة قياس 15.6 بوصة تعمل باللمس، إلى جانبها، نظام صوت فاخر من 14 مكبر صوت محيطية، لتجربة سمعية غامرة.

من جانبه، صرح محمد فريد، مساعد نائب الرئيس لقطاع سيارات الركوب – ديبال: "منذ اللحظة الأولى التي بدأنا فيها العمل على إطلاق ديبال S07 في السوق المصري، وضعنا نصب أعيننا هدفاً واضحاً، أن نقدم سيارة كهربائية لا تكتفي بمجاراة المعايير العالمية، بل تتفوق عليها، فديبال S07 ليست مجرد SUV متوسطة الحجم، بل تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى القيادة العصرية، حيث يلتقي التصميم المُلهم بالتقنيات الذكية، ويتكامل الأداء القوي مع الرفاهية الفائقة، لقد صممت هذه السيارة لتلبي تطلعات العملاء الذين يبحثون عن أكثر من مجرد وسيلة تنقل؛ إنها مساحة رحبة تحمل بصمة الإبداع في كل تفصيلة، وإطلاق ديبال S07 في مصر هو بداية رحلة جديدة لجعل مستقبل السيارات الكهربائية واقعاً ملموساً، نضع من خلالها عملاءنا في مقدمة المشهد، ونمنحهم فرصة عيش تجربة قيادة تواكب تطلعات الغد منذ اليوم".

أما خيارات الألوان الداخلية فهي: أسود أنيق بلمسات معدنية، وبرتقالي مع تطعيمات خشبية، وأبيض، ومزيج رمادي وأسود بطابع رياضي.

وتتوافر ديبال SO7 بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومتراً على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة. أما إذا كنت من هواة المغامرات الطويلة، فهناك نسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنحك قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender.  هذا بالإضافة الى أن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن السيارة العديد من التقنيات والأنظمة الذكية ومنها: نظام قيادة ذكي مع أكثر من 20 منظومة أمان نشط، وعرض معلومات الواقع المعزز (AR-HUD) أمام السائق، ومساعد صوتي ذكي للتحكم في وظائف السيارة، وأوضاع سيناريو ذكية للمقصورة، وشحن لاسلكي سريع للهواتف بقدرة 40 واط، وحقيبة أمامية بسعة 125 لتر – الأكبر في الفئة، وكاميرات رؤية 540 درجة.

ومثل أي قصة عظيمة، لا تكتمل الحكاية دون الأمان. هيكل بزاوية حماية 360 درجة، نظام بطارية رقمي IBC يراقب ويعزل ويحمي، وأنظمة مساعدة على القيادة من المستوى الثاني تتضمن الكبح التلقائي، ومراقبة النقاط العمياء، والتحكم الذكي في السرعة، ونظام المساعدة في البقاء على المسار.

إنها ليست مجرد سيارة، بل وعد بتجربة قيادة تجمع بين رفاهية يخوت الفخامة، وذكاء الأجهزة المتطورة، وروح المغامرة بلا قيود. ومع ديبال S07، لن تكون القيادة كما كانت من قبل، ستكون بداية فصل جديد.

فبإطلاق ديبال S07، تدخل چي پي أوتو بقوة إلى سوق السيارات الكهربائية المصري، مقدمة مزيجاً فريداً من التصميم الفاخر، الأداء المتميز، المدى العملي، والتقنيات الذكية، لتكون السيارة الخيار الأمثل للعملاء الباحثين عن قيادة مستدامة دون التنازل عن الرفاهية أو الأداء.

سيارة غبور سرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد