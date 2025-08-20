ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية

أعلنت شركة چي پي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة ديبال في السوق المصري، عن طرح سيارتها الكهربائية الذكية S07، التي تمثل ذروة الابتكار في عالم سيارات الـ SUV متوسطة الحجم، وتجمع السيارة بين تصميم عصري متطور، وتقنيات متقدمة، وتجربة قيادة صافية ومستدامة، مع تنوع في الفئات لتلبية مختلف أنماط الحياة.

ويعكس تصميم ديبال SO7 فلسفة “النسبة الذهبية” التي تمنح السيارة حضوراً متوازناً يجمع بين القوة والأناقة، والأبعاد القياسية للسيارة تبلغ 4750 ملم طولاً، و1930 ملم عرضاً، و1625 ملم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات طويلة تبلغ 2900 ملم، ما يضمن ثباتاً ممتازاً على الطريق ومساحة داخلية رحبة.

الواجهة الأمامية تحتضن إضاءة نهارية بتصميم “بتلات النجوم”، مع شبكة أمامية مغلقة تعبر عن هوية السيارة الكهربائية، والجانبان يتميزان بخط “أورورا” الانسيابي، وأبواب بدون إطار مع مقابض كهربائية مخفية، والخلفية مزودة بشريط إضاءة متصل بتصميم يحاكي انطلاق مركبة فضائية، يتوسطه شعار مضيء يمنح لمسة تقنية فاخرة.

وتتوافر ديبال SO7 بمجموعة من الألوان الخارجية وهي أبيض لؤلؤي، وأسود كريستالي، ورمادي تيتانيوم، وأزرق، وبرتقالي.

أما المقصورة الداخلية فمستوحاة من يخوت الفخامة، مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل، فالمقاعد مكسوة بجلد فاخر ناعم الملمس، مزودة بخاصية التهوية والتدفئة، ودعم جانبي يوفر راحة خلال الرحلات الطويلة، والسقف البانورامي الكهربائي يمنح إحساساً بالانفتاح، بينما الإضاءة المحيطية متعددة الألوان (64 لوناً) تضفي أجواءً مريحة.

نظام المعلومات والترفيه تحتضن شاشة دوارة قياس 15.6 بوصة تعمل باللمس، إلى جانبها، نظام صوت فاخر من 14 مكبر صوت محيطية، لتجربة سمعية غامرة.

من جانبه، صرح محمد فريد، مساعد نائب الرئيس لقطاع سيارات الركوب – ديبال: "منذ اللحظة الأولى التي بدأنا فيها العمل على إطلاق ديبال S07 في السوق المصري، وضعنا نصب أعيننا هدفاً واضحاً، أن نقدم سيارة كهربائية لا تكتفي بمجاراة المعايير العالمية، بل تتفوق عليها، فديبال S07 ليست مجرد SUV متوسطة الحجم، بل تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى القيادة العصرية، حيث يلتقي التصميم المُلهم بالتقنيات الذكية، ويتكامل الأداء القوي مع الرفاهية الفائقة، لقد صممت هذه السيارة لتلبي تطلعات العملاء الذين يبحثون عن أكثر من مجرد وسيلة تنقل؛ إنها مساحة رحبة تحمل بصمة الإبداع في كل تفصيلة، وإطلاق ديبال S07 في مصر هو بداية رحلة جديدة لجعل مستقبل السيارات الكهربائية واقعاً ملموساً، نضع من خلالها عملاءنا في مقدمة المشهد، ونمنحهم فرصة عيش تجربة قيادة تواكب تطلعات الغد منذ اليوم".

أما خيارات الألوان الداخلية فهي: أسود أنيق بلمسات معدنية، وبرتقالي مع تطعيمات خشبية، وأبيض، ومزيج رمادي وأسود بطابع رياضي.

وتتوافر ديبال SO7 بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومتراً على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة. أما إذا كنت من هواة المغامرات الطويلة، فهناك نسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنحك قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender. هذا بالإضافة الى أن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن السيارة العديد من التقنيات والأنظمة الذكية ومنها: نظام قيادة ذكي مع أكثر من 20 منظومة أمان نشط، وعرض معلومات الواقع المعزز (AR-HUD) أمام السائق، ومساعد صوتي ذكي للتحكم في وظائف السيارة، وأوضاع سيناريو ذكية للمقصورة، وشحن لاسلكي سريع للهواتف بقدرة 40 واط، وحقيبة أمامية بسعة 125 لتر – الأكبر في الفئة، وكاميرات رؤية 540 درجة.

ومثل أي قصة عظيمة، لا تكتمل الحكاية دون الأمان. هيكل بزاوية حماية 360 درجة، نظام بطارية رقمي IBC يراقب ويعزل ويحمي، وأنظمة مساعدة على القيادة من المستوى الثاني تتضمن الكبح التلقائي، ومراقبة النقاط العمياء، والتحكم الذكي في السرعة، ونظام المساعدة في البقاء على المسار.

إنها ليست مجرد سيارة، بل وعد بتجربة قيادة تجمع بين رفاهية يخوت الفخامة، وذكاء الأجهزة المتطورة، وروح المغامرة بلا قيود. ومع ديبال S07، لن تكون القيادة كما كانت من قبل، ستكون بداية فصل جديد.

فبإطلاق ديبال S07، تدخل چي پي أوتو بقوة إلى سوق السيارات الكهربائية المصري، مقدمة مزيجاً فريداً من التصميم الفاخر، الأداء المتميز، المدى العملي، والتقنيات الذكية، لتكون السيارة الخيار الأمثل للعملاء الباحثين عن قيادة مستدامة دون التنازل عن الرفاهية أو الأداء.