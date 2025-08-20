قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد شيبة عن سرقة شقته: موضوع قديم

أحمد شيبة
أحمد شيبة
علا محمد

كشف الفنان أحمد شبية حقيقية الأخبار المتداولة، عن سرقة شقته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد شيبة :"توضيح مهم بالنسبه للاخبار المنتشره عن سرقه شقتى ، الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا غير حقيقية نهائي ده موضوع قديم وكانت شقتي اتسرقت، وخلاص وحاجتي لقيتها في وقتها، وكان في دهب أيوة بس مكانش كتير والحمد لله في وقتها لقيته بس موضوع الفيلا ده مش حقيقي الحمد لله".

وتابع :"مش عارف ليه الشائعة دي طلعت دلوقتي مع أن الموضوع قديم بس الحمد لله".


وكان قد كشف ضباط مباحث الإسكندرية ملابسات سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة  العجمي.

ووفقًا للتحقيقات، ارتدى المتهم الأول، وهو نجل شقيقة المطرب الشهير، نقابا وعدسات ملونة، وصعد إلى الشقة رفقة المتهم الثالث أثناء تواجد شيبه مع الأسرة في الساحل الشمالي ، وعقب الانتهاء من جريمته ذهب إلى المتهمة الثانية “شقيقة الأول من الأم" في شقتها وترك لها المسروقات.

وتباشر نيابة الدخيلة في الإسكندرية، بإشراف المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش بالعجمي، لمعرفة الدوافع وراء الواقعة، وذلك عقب ضبط المتهمين واسترداد جزء من المسروقات.

الفنان أحمد شبية حقيقية الأخبار المتداولة عن سرقة شقته المستشار مصطفى العيسوي المطرب أحمد شيبة شيبة

