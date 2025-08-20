قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
دياب اللوح: التحرك المصري وراء تحول الموقف الدولي والاعتراف بفلسطين
توك شو

حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية

حلمي النمنم
حلمي النمنم

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن أوروبا غير قادرة على حسم أي حرب؛ وهو ما أثبتته وقائع الحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية تكشف هذا العجز بشكل أوضح.

وأوضح "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن السلام المطروح على أوكرانيا في الوقت الراهن، لا يعدو كونه استسلامًا كاملًا بشروط روسية لا يمكن القبول بها، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصرف من موقع المنتصر، ويطرح شروطًا تمس ليس فقط حدود أوكرانيا، بل وجودها ككيان مستقل، مع محاولات فرض اللغة والثقافة الروسية بصورة شاملة.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن ما يجري هو حرب استنزاف تُضحّى فيها بأوكرانيا، حيث لم تكن المساعدات الغربية كافية لتمكينها من تحقيق الانتصار، وفي الوقت الذي ركز فيه بوتين تهديداته على أوروبا؛ لم يوجّه نفس المستوى من التهديد إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس إدراكًا أوروبيًا لتأثير سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذّر من أن الرهان على الشرعية الدولية في المنطقة العربية “لم يعد ممكنًا”، مستشهدًا بالأزمات الممتدة في السودان وليبيا وما يحيط بهما من نزاعات حدودية.

وشدد على أن التجارب المتتالية أثبتت محدودية فاعلية القانون الدولي، الأمر الذي يحتم على الدول العربية إعادة ترتيب أولوياتها في علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وأكد "النمنم" أن ما يجري في أوكرانيا ليس شأنًا بعيدًا، بل يمثل "خطرًا مباشرًا على المنطقة العربية بأكملها".

حلمي النمنم الثقافة وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

ترشيحاتنا

كنزي تركي وإيهاب توفيق

دويتو بين إيهاب توفيق وكنزي تركي في مهرجان القلعة الـ 33

شهد رمزي

شهد رمزي: تجربتي مع الغناء شغف شخصي.. ووفاة والدي ووالدتي عطلتني

دياب وزوجته

العمر كله وإنتي معايا.. دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بالصور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

