مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي

أكد الصربي ميلوش، مدرب فريق الشارقة الإماراتي، صعوبة وأهمية مواجهة الجزيرة، في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وقال ميلوش :"تنتظرنا مواجهة صعبة بكل المقاييس، في ظل تغيير الجهاز الفني للفريق المنافس، وبالتالي ستكون هناك ردة فعل قوية".

وأضاف: "علينا تعويض غياب اللاعب كايو لوكاس بسبب الإصابة، لأنه من العناصر التي تمتلك خبرة وكفاءة في نفس الوقت، وعلينا التعامل مع مثل هذه الظروف، ولدينا عناصر يمكنها القيام بما أريده في الملعب مثل عثمان كمارا ولوان بيريرا وسلطان السعدي وماجد الكأس".

وأضاف المدرب الصربي: "علينا بذل أقصى الجهد ونتوقع تغييرا في طريقة لعب المنافس، وعلينا أن نستفيد من وجودنا في قلعتنا بالشارقة وأمام جماهيرنا التي ننتظرها في مثل هذا اللقاء المهم".

واختتم المدير الفني للشارقة: "مشوار الموسم ما زال طويلا، وعلينا البحث عن الانتصار، ومع وجود جمهورنا خلف الفريق طوال الموسم سنحقق ما نريده".