عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن العالم يشهد اليوم مشهدًا معقدًا تتشابه فيه أبعاد الحرب في غزة مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتكرر من جديد سيناريوهات اعتداءات على حدود الدول كما حدث مع أوكرانيا.

وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن أوروبا تواجه أزمة تاريخية× بعد أن تعرضت أوكرانيا لاعتداءات متكررة، بدءًا من أحداث جورجيا مرورًا بالتدخل الروسي في الأراضي الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب الحالية.

واعتبر أن المشهد يشبه في بعض أبعاده التحولات التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفيتي وما تبعها من نزاعات واسعة النطاق أدت إلى دمار ونزوح غير مسبوقين.

وأشار إلى أن الوضع الميداني يعكس حالة من التوازن الهش بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وروسيا، حيث لم يتمكن أي طرف من تحقيق حسم عسكري كامل، في وقت تتصاعد فيه الخسائر البشرية والمادية بشكل واسع.

وشدد المفكر السياسي على أن النظام الدولي الراهن يمر بأزمة عميقة، إذ لم يعد قادرًا على إدارة الصراعات أو التوصل إلى حلول سلمية، تمامًا كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية حين تشكل نظام عالمي جديد.

وأكد أن الحديث عن السلام في الظروف الحالية أصبح أكثر صعوبة في ظل غياب مفاوضات جادة أو وساطات فعالة، واصفا ما حدث في الاسكا بالمهين للرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث انه اضطر إلى انتظار بوتين لنصف ساعة.