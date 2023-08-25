في سماء سوريا.. اقتراب خطير بين مقاتلات إف 35 الأمريكية وسو الروسية

أعلن مسئول بالقوات الروسية المتمركزة في سوريا، اليوم الجمعة عن اقتراب خطير بين المقاتلات الروسية والمقاتلات الأمريكية في السماء السورية.

وقال الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، إن مقاتلات إف 35 الأمريكية التابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، قامت باقتراب خطير من طائرة Su-35 التابعة للقوات الروسية في سماء سوريا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال "في 25 أغسطس، اعتبارًا من الساعة 09:32، في منطقة التنف، وعلى ارتفاع حوالي 6500 متر، قامت طائرتان مقاتلتان من طراز F-35 تابعة للتحالف باقتراب خطير من طائرة Su-35 التابعة للقوات الجوية الروسية.

ونفذت الطائرات الروسية رحلة مقررة على طول الحدود الجنوبية لسوريا.

ووفقا له، اتخذ الطيار الروسي التدابير اللازمة لتجنب الاصطدام.

وفي 19 أغسطس، أبلغ أن طائرات التحالف الأمريكي انتهكت أجواء الجمهورية العربية السورية سبع مرات.