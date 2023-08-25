تكثيف حملات النظافة وتحرير 60 محضراً تموينياً في كفر الشيخ

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية ونظافة وأعمال تجميل، بمراكز ومدن بيلا والرياض ومسير ومصيف بلطيم وقلين، اليوم الجمعة، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ باستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة ومتابعات ميدانية للمصالح والمشروعات القائمة، وتكثيف الحملات التموينية وحملات النظافة، وأعمال التطوير، وزراعة الأشجار.





تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال تطوير وتهذيب وزراعة الأشجار وتهذيبها أمام مجمع الصفا التجارى، وأعمال النظافة بقرى مركز الرياض، ورفع المتولد اليومي من القمامة، وزراعة الاشجار، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات، ومسح وتمهيد الشوارع.



وشهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية على المخابز والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 60 محضراً تموينيا متنوعاً، لأصحاب المخابز، ما بين نقص وزن، وتصرف في الدقيق، وعدم الإعلان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات" ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية بقرية شباس عمير، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي المحلات التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعه، " نظافة، نقص وزن، وعدم الاعلان، ومواصفات"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمخابز.



وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار رفع تجمعات المخلفات بمناطق المدينة المختلفة، بشكل يومي لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع المخلفات، وإزالة الأتربة، ورفع الرمال، ورش المياه، للارتقاء بمستوى منظومة النظافة.



وتمكنت الحملات من رفع تجمعات النفايات المنزلية وكنس شوارع المدينة المختلفة وتفريغ صناديق القمامة ونقلها للأماكن المخصصة لها، مستخدمين المعدات التابعة للحملة الميكانيكية، مشددا باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع وميادين المدينة وقرى مركز بيلا، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من تلك الشوارع والميادين، لإعادة الوجه والجمالي والحضاري وتحسين الصورة البصرية أمام المواطنين.