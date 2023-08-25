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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق متحركة وثابتة لحملة 100 يوم صحة في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وأمام المساجد، قوافل ثابتة ومتحركة لحملة 100 يوم صحة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم كافة الخدمات الطبية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة آمال حجاج، منسق الحملة، والمبادرات الرئاسية.
 

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تستمر لمدة 100 يوم، حتى 1 أكتوبر المقبل، وتكون بكافة المستشفيات العامة والمركزية ووحدات ومراكز طب الأسر، وسوف تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال المدة الزمنية المحددة، وكذلك تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

وأضاف أن حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم)، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن)، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المديرية تُسخر كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة و إنجاحها وتحقيق أعلى مستهدف من المستفيدين من خدماتها، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة، وتوفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وأوضح  الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات، مضيفا أن أنشطة المبادرة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

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