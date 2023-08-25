كفر الشيخ.. حملات مكثفة للنظافة بـ شوارع بيلا| صور

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تنفيذ التكليفات التى أصدرها اليوم الجمعة، لجهاز النظافة والتجميل بالمدينة، باستمرار رفع تجمعات المخلفات بمناطق المدينة المختلفة، بشكل يومي لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع المخلفات، وإزالة الأتربة، ورفع الرمال، ورش المياه، للارتقاء بمستوى منظومة النظافة.

وفي هذا الإطار، قامت فرق جهاز النظافة بالمدينة، برفع تجمعات النفايات المنزلية وكنس شوارع المدينة المختلفة وتفريغ صناديق القمامة ونقلها للأماكن المخصصة لها، مستخدمين المعدات التابعة للحملة الميكانيكية، كما رفعت وأزالت المعدات والأجهزة التابعة للمدينة، كميات هائلة من القمامة والأتربة، وتجريف الأتربة من على جانبي الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية، كما قام عمال إدارة التنمية بالمدينة، بأعمال تقليم للأشجار والمسطحات الخضراء.

وعلى صعيد الوحدات المحلية بمركز بيلا، تابع رؤساء الوحدات الأعمال منذ الصباح الباكر بكل وحدة محلية علي حدة، والتى تمثلت فى النظافة العامة بالطرق، ورى الأشجار المثمرة ورفع المخلفات من الطرق والشوارع بالقري الأم والتوابع.

وشدد رئيس مدينة بيلا، علي استمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع وميادين المدينة وقري مركز بيلا، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من تلك الشوارع والميادين، لإعادة الوجه والجمالي والحضاري وتحسين الصورة البصرية أمام المواطنين.

IMG-20230825-WA0038

IMG-20230825-WA0036

IMG-20230825-WA0034