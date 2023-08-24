وكيل وزارة الرياضة بكفر الشيخ يشهد تدشين حملة «بشبابها».. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اللقاء التحضيري لتدشين حملة "بشبابها" بالمحافظة لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، الحملة الشبابية التي انطلقت من فكر وتنفيذ شباب مصر، وشهد تدشينها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حرص الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تواجده في اللقاء التحضيري لتدشين الحملة بحضور الشباب من كافة المدن والقرى على مستوى المحافظة، واستمع لكلمات الشباب الحضور وأبدى سعادته بكثافة المشاركة في اللقاء التحضيري وأنه شيء يدعو للتفاؤل بحماس الشباب والحرص على التعبير عن رأيهم وحقهم الأصيل في المشاركة السياسية والتأكيد على دورهم التوعوي في حث أقرانهم على ممارسة حقهم في المشاركة السياسية.

جاء اللقاء التحضيري لتدشين حملة "بشبابها" بالمحافظة بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وحضور محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر ومحمد الحناوي، وكيل أول برلمان شباب مصر ودعاء شوقي، رئيس الهيئة البرلمانية بكفر الشيخ.

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