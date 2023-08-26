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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل حلق الشعر للسيدات من علامات الاضطراب النفسي؟ أخصائي يجيب

هل حلق الشعر للسيدات
هل حلق الشعر للسيدات من علامات الاضطراب النفسي ؟ أخصائي نفسي

انتشر فى الأونة الأخيرة لجؤ بعض السيدات وبالأخص من الوسط الفني لحلق الشعر، مما أثار الشكوك والتساؤلات لدي العديد والبعض فسر هذا السلوك بانه مشكلة نفسية لهؤلاء السيدات .

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هل حلق الشعر للسيدات من علامات الاضطراب النفسي ؟ أخصائي نفسي يجيب

هل حلق الشعر للسيدات من علامات الاضطراب النفسي ؟ أخصائي نفسي يجيب

فى اطار هذا فسر الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن حلق الشعر لدى السيدات، أو ما يُعرف بـ "تناول الشعر" أو "تريكوفاجيا"، هو اضطراب نفسي نادر يتميز بعملية سحب الشعر بشكل متكرر ومفرط، مما يؤدي إلى تساقط الشعر وظهور فراغات في فروة الرأس. قد يكون حلق الشعر نتيجة لاضطرابات نفسية مثل اضطرابات القلق، اضطرابات العصبية، اضطرابات الأكوليسية، أو اضطرابات الوسواس القهري.

على الرغم من أن حلق الشعر قد يكون من علامات الاضطراب النفسي، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون مؤشرًا مباشرًا على وجود اضطراب نفسي في كل الحالات. قد يتم تناول الشعر أو حلقه لأسباب أخرى غير نفسية، مثل اضطرابات السلوك أو تأثيرات جانبية لبعض الأدوية.

إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يعاني من حلق الشعر أو تناول الشعر، فمن الأفضل أن توجهه للحصول على تقييم وتشخيص من قبل متخصص في الصحة النفسية، مثل طبيب نفساني أو معالج سلوكي. سيتمكن المتخصص من تقديم التقييم اللازم ووضع خطة علاجية مناسبة إذا تبين وجود اضطراب نفسي أساسي.

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