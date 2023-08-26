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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكنني استخدام العدسات اللاصقة أثناء السباحة ؟.. استشارى عيون يجيب

هل يمكنني استخدام
هل يمكنني استخدام العدسات اللاصقة أثناء السباحة في المسابح ا

يتساءل الكثير من الأشخاص عن إمكانية إرتداء العدسات اللاصقة آثناء السباحة فى المسابح النظيفة ؟

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هل يمكنني استخدام العدسات اللاصقة أثناء السباحة في المسابح النظيفة؟

يجيب على هذا السؤال الدكتور شريف نجيب استشارى العيون من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بأنه لا يُنصح بشدة باستخدام العدسات اللاصقة أثناء السباحة، حتى في المسابح النظيفة. هناك عدة أسباب لذلك:

خطر العدوى: يعتبر الماء في المسابح بيئة مثالية لنمو البكتيريا والميكروبات، حتى في المسابح التي تعتبر نظيفة. إذا كانت العدسات اللاصقة معرضة للماء، فقد تزيد احتمالية حدوث عدوى بكتيرية أو فطرية في العين.

فقدان العدسات اللاصقة: من الممكن أن يتحرك العدسات اللاصقة أو يفقدوها أثناء السباحة في الماء. قد يصعب استعادتها في الماء أو يتعذر ذلك تمامًا.

التهيج والتغييرات في العدسات اللاصقة: الماء في المسابح قد يحتوي على كلور ومواد كيميائية أخرى قد تتفاعل مع العدسات اللاصقة وتسبب تهيجًا أو تغيرًا في خصائصها البصرية.

نصائح لحماية العين آثناء السباحة 

لذا، من الأفضل أن تقومى بإزالة العدسات اللاصقة قبل السباحة في المسابح. إذا كنت بحاجة إلى التصحيح البصري أثناء السباحة، يمكنك الاعتماد على نظارات السباحة المصممة خصيصًا لهذا الغرض. هذه النظارات توفر حماية للعين وتمنع الماء من الوصول إليها، وبالتالي تحافظ على الراحة والصحة العامة للعين

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