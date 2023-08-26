أضرار التعرض لأشعة الشمس على العين

التعرض للشمس بشكل مفرط ودون حماية مناسبة يمكن أن يتسبب في العديد من الأضرار على العين والبشرة. إليك بعض الأضرار الشائعة للتعرض للشمس:

أضرار التعرض للشمس على العين

1. حروق الشمس على العين: قد يحدث التعرض المفرط للشمس وعدم استخدام واقي الشمس اللازم حروقًا على سطح العين، مما يسبب التهابًا وألمًا.

1. الأشعة فوق البنفسجية (UV): تحتوي أشعة الشمس على أشعة فوق البنفسجية (UV) التي يمكن أن تضر بأنسجة العين. التعرض المطول للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل العين مثل الزرق والجلوكوما والتهاب الملتحمة.

1. الجليكوما: يُعتبر التعرض المطول للشمس وخاصة للأشعة فوق البنفسجية عاملاً خطيرًا يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما، وهي حالة تسبب ضغطًا زائدًا داخل العين وتؤدي إلى تلف العصب البصري.