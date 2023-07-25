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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار ارتداء العدسات اللاصقة في الصيف

أضرار ارتداء العدسات
أضرار ارتداء العدسات اللاصقة في الصيف

ارتداء العدسات اللاصقة في الصيف يمكن أن يسبب بعض المشاكل والأضرار، ولكن هذا يعتمد على الظروف الخاصة بكل شخص وعلى نوع العدسات اللاصقة التي يرتديها.

منها جفاف العين.. أضرار ارتداء العدسات اللاصقة خلال الصيف

لحماية العين.. نصائح ضرورية لمنع حساسية العدسات اللاصقة| تفاصيل

 أضرار ارتداء العدسات اللاصقة في الصيف

قال الدكتور شريف نجيب استشارى العيون فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن أحد المشاكل الشائعة التي يمكن أن تحدث هي جفاف العين، حيث تتأثر العين بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الجو، مما يزيد من فرصة جفاف العين أثناء ارتداء العدسات اللاصقة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى شعور بالحكة والحرقة والتهيج في العينين.

وأضاف استشاري العيون إلى ذلك، يمكن أن يؤدي السباحة مع العدسات اللاصقة إلى مشاكل في العين، مثل التهاب العين الجافة، وهو حالة تحدث عندما تكون العينين جافتين وتفتقران إلى الرطوبة الكافية.

وأختتم  يجب الانتباه لنظافة العدسات اللاصقة في الصيف، حيث يمكن أن يتعرض العدسات للتلوث بالأتربة والرمال والعرق، مما يزيد من فرصة حدوث التهابات العين.

ولتجنب هذه المشاكل، ينصح بارتداء نظارات شمسية بدلاً من العدسات اللاصقة في الأيام الحارة والرطبة، وعدم السباحة مع العدسات اللاصقة. كما ينصح بالاهتمام بنظافة العدسات اللاصقة وتغييرها بانتظام، واتباع إرشادات الطبيب المعالج أو الصيدلي حول استخدام العدسات اللاصقة والعناية بها.

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