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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات.. احذروا هذا النوع من العدسات اللاصقة

العدسات
العدسات

في العيد تلجأ بعض الفتيات إلى ارتداء العدسات اللاصقة الملونة للحصول على شكل جمالي وإطلالة مميزة، وقد يضطر بعضهن إلى شراء عدسات رخيصة السعر ومن أماكن غير موثوق فيها لتؤدي الغرض وهو قضاء يوم العيد بها، وارتدائها مرة واحدة فقط وتكون عدسات رديئة وملوثة، ما يشكل خطورة على العين بسبب وجود فطريات على تلك العدسات تؤدي إلى تدمير القرنية.. نستعرض مخاطر العدسات اللاصقة رخيصة السعر وفقا لموقع betterhealth

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مخاطر العدسات اللاصقة رخيصة السعر علي العين

⁃ تسبب قرحة بسبب عدوى فطرية أو بكتيرية بسبب انتقال الميكروبات من العدسة إلي العين وجرح العدسة للقرنية.
⁃ العدسات رخيصة الثمن تُحدث احمرارًا شديدًا في العين وألم وحكة، كما تتضخم القرنية بسبب وجود المياه بداخلها نتيجة الحساسية، ما يؤثر على الرؤية ويحدث نوعًا من عدم الارتياح.

⁃ تسبب جفاف العين نتيجة عدم تغذية القرنية، فالعدسات تحجب الأكسجين عنها ما يؤدي لجفاف المياه بالقرنية، ويحتاج المريض في هذه الحالة لدموع صناعية.

⁃ تسبب الإصابة بتقرحات وخدوش في القرنية، مما يجعل العين أكثر حساسية للضوء، ولتجنّب حساسية الضوء ننصحك بإراحة عينيك وعدم ارتداء العدسات لفترة طويلة.

⁃ زيادة خطر الإصابة بعدوى لانها ملوثة  مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى العين، والتي تتراوح في شدتّها من البسيطة إلى الشديدة.

⁃ تسبب التهاب الملتحمة المعروفة أيضًا بالعين الوردية  ، في بعض الأحيان يُمكن أن يقوم الجهاز المناعي في الجسم برد فعل تحسسي تجاه الأجسام الغريبة، حيثُ قد يرى العدسات اللاصقة كجسم غريب ويقوم بمحاربته، مما قد يؤدي إلى الإصابة بانتفاخ واحمرار في الجفن، وتُعرف هذه الحالة التهاب الملتحمة التحسسي.

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