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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها جفاف العين.. أضرار ارتداء العدسات اللاصقة خلال الصيف

أضرار إرتدا العدسات
أضرار إرتدا العدسات اللاصقة

ترتبط أضرار العدسات اللاصقة في الصيف بشكل رئيسي بزيادة درجة حرارة الجو والرطوبة العالية. 

ومن بين الأضرار المحتملة التى كشف عنها الدكتور شريف نجيب لصدى البلد. 

1- الجفاف: يمكن أن يتسبب الجو الحار والجاف في جفاف العين وتهييجها، مما يجعل من الصعب ارتداء العدسات اللاصقة بشكل مريح.

2- العدوى: يمكن أن تتسبب العدسات اللاصقة في الإصابة بالعدوى إذا لم تتم العناية الكافية بها، وقد تكون الرطوبة العالية في الصيف بمثابة بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

3- التهاب القرنية: يمكن أن يحدث التهاب القرنية نتيجة لارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة في الأيام الحارة والرطبة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف الرؤية والتهاب العين.

4- الإجهاد البصري: يمكن أن يحدث الإجهاد البصري نتيجة لقضاء وقت طويل في الخارج، ولهذا السبب يجب تقليل استخدام العدسات اللاصقة خلال الأيام الحارة والمشمسة والرطبة.

لتجنب هذه المشاكل، يجب تنظيف العدسات اللاصقة بشكل جيد والتأكد من تجفيفها جيدًا قبل استخدامها، ولا ينبغي ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة في الأيام الحارة والرطبة، ويجب تغيير العدسات اللاصقة بانتظام وعدم مشاركتها مع الآخرين.

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