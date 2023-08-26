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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رقاصة وطبل فى حفل تكريم أوائل الثانوية العامة داخل مركز شباب بالقليوبية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة القليوبية ، مقاطع فيديو وصور لراقصة تم الإستعانة بها في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بمركز شباب قرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية.

رقاصة فى مركز شباب احتفالا بأوائل الثانوية العامة

وسادت حالة من الإستياء بين مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى بسبب التنظيم والإستعانة برقاصة فى حفل التكريم.


وكتب أحمد الطوخي أحد شباب قرية كفر منصور على صفحته : مركز شباب كفر منصور جايب رقاصة فى حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، قائلا: شكل مركز الشباب شايف أن ده المستقبل. 

استياء بين مستخدمى التواصل الإجتماعى

فيما علق آخرون على المنشور، متسائلين: ده ديسكو ولا حفل تكريم الطلاب الأوائل .. أكيد فى آخر الحفلة هيقولوا جملة مفيدة.

من جانبه عقب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مركز شباب كفر منصور لايوجد به ملعب وهو مبنى إداري فقط مكون من ثلاث حجرات على طابقين. 

وكيل وزارة الشباب والرياضة يرد

 

وأشار وكيل الوزارة ، إلى أن الحفل المقام ليس له أي علاقة بالشباب والرياضة في القليوبية، وأقامه شخص من أهالي البلدة ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة. 
وكان قد تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية.

القليوبية حفل تكريم أوائل الثانوية العامة مركز شباب قرية كفر منصور موقع التواصل الاجتماعي مركز شباب كفر منصور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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