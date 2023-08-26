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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 374 مبايعة بقيمة 851.32 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 36 مليون درهم و363 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 815.32 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مدينة المطار.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 187.77 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 47.1 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 140.67 مليون درهموكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 25.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الطي بقيمة 8.15 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5.48 مليون درهم.

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