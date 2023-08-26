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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة الإنارة العامة وإصلاح الأعطال بمناطق وشوارع الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أكد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، على استمرار جهود العمل الميداني والمتابعة الدقيقة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع التركيز على تحسين نوعية الإنارة العامة وإصلاح الأعطال في مناطق وشوارع المدينة.

وأكد حماية على أهمية تعزيز البنية التحتية للإنارة في المدينة بهدف تحقيق مستويات عالية من الراحة والأمان للسكان والزوار على حد سواء. وقد تم توجيه جهود متعددة نحو رفع كفاءة الإنارة العامة في المناطق المحرومة وتلك التي تعاني من ضعف في التغطية. يشمل ذلك تركيب أعمدة إنارة جديدة وصيانة الأعمدة التالفة لتحقيق تغطية شاملة تسهم في تعزيز الأمن والراحة.

وأشار حماية إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين بيئة المدينة وجعلها أكثر جاذبية وراحة للمواطنين والزوار. تمثل الإنارة الجيدة عنصرًا أساسيًا في توفير بيئة آمنة ومريحة للمجتمع، وتعكس التزام السلطات المحلية بتلبية احتياجات السكان وتوفير بيئة حضرية متقدمة.

وختم حماية تصريحاته بتأكيد على استمرار الجهود للتحسين المستمر وتوفير أفضل الخدمات العامة للمواطنين، مع التأكيد على حرص السلطات المحلية على تلبية احتياجات السكان والعمل على تحقيق تطلعاتهم لحياة أفضل ومريحة.

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