متابعة الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الرفيعة في الوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، على متابعة زراعات محصول الذرة الرفيعة في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الرفيعة لموسم 2023.

وقال «المرسي»، إن الفريق العلمي للحملة القومية للذرة الرفيعة أجرى مرورا على زراعات الذرة بمركز باريس، بحضور الدكتور خالد عبدالحفيظ، رئيس قسم المحاصيل جامعة الوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل، استاذ وقاية النبات ورئيس البحوث الزراعية بالوادي الجديد، والمهندس عماد بحر، مدير ادارة المكافحة بالقطاع الزراعى، والمهندس سامح رمزي غبريال، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، وتم المرور على الحقول الارشادية للذرة الرفيعة بمركز باريس ودرب الأربعين وقري مركز باريس.