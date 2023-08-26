اندلاع حريق أدى لطوارئ في الوادي الجديد بسبب اشتعال محول كهرباء تحت تأثير سوء الطقس

اندلع حريق في مركز الداخلة بـ محافظة الوادي الجديد، ما تسبب في رفح حالة الطوارئ بعد اشتعال محول كهرباء تحت تأثير سوء الأحوال الجوية.

أدى سوء الأحوال الجوية في محافظة الوادي الجديد، خلال الـ48 ساعة الماضية، إلى سقوط أعمدة إنارة (منخفضة الجهد)، وبرج نقل تيار كهربائي (متوسط الجهد) في مركز الداخلة.

وكانت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حذرت من نشاط رياح على منطقة الوادي الجديد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتوقعت أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما توقعت أن يستمر نشاط الرياح لمدة 48 ساعة.

وتعرضت محافظة الوادي الجديد، لموجة من الطقس السيء وهبوب الرياح الشديدة التى تسببت في تكوين سحب كثيفة من الأتربة التى غطت سماء المحافظة وتسببت في انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة، وأعلنت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برفع حالة الاستعداد وعقد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي طوارئ تنتح عن تغيرات حالة الطقس على مستوى جميع المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح.

السيطرة على حريق بحظيرة ماشية بقرية الهنداو

وتمكنت قوات الدفاع المدني في الوادي الجديد من السيطرة على حريق بحظيرة ماشية بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة؛ بسبب اشتعال محول كهرباء، هو ما أدى إلى نفوق عدد من الماشية بسبب الحريق، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران، بعد ورود إخطار لمدير أمن الوادي الجديد، من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بحظائر ماشية داخل مزرعة بمركز الداخلة وتبين اشتعال محول كهرباء ما تسبب في نشوب حريق بمجموعة حظائر للماشية داخل مزرعة بقرية " الهنداو" التابعة لمركز الداخلة.

ويعتقد أن اندلاع حريق في قرية "الهنداو" بسبب سقوط عامود إنارة على أسلاك نقل تيار كهربي ما تسبب في حدوث شرارة في أطراف المحول تسبب في الحريق، الذي أسفر عن إصابة كل من صابر أبو السعود شهاب، 50 عاما، بجروح سطحية متفرقة بأنحاء الجسم، وأحمد عيد عمر، 35 عاما، باختناق مع ضيق في التنفس، وجرى نقلهما لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتتوقع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح، اليوم السبت الموافق 26 أغسطس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.