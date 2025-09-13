طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

شوربة العدس الأصفر من الأكلات المصرية الأصيلة التي لا يخلو منها أي بيت في فصل الشتاء، وأحيانا يفضل تناولها فى فصل الصيف أيضا، فهي طبق يجمع بين البساطة والقيمة الغذائية العالية، تُعرف بطعمها الغني وقوامها الكريمي، وتُحضّر من العدس الأصفر مع مجموعة من الخضروات الأساسية مثل الجزر، البطاطس، والبصل، وتُتبّل بتوابل مصرية تقليدية تضيف لها نكهة مميزة ودافئة.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية

 في هذه الوصفة، نقدم لكِ الطريقة المصرية الأصيلة لتحضير شوربة العدس كما كانت تُعدّ في البيوت قديماً، بخطوات سهلة وطعم لا يُنسى، للشيف جوجو عثمان.

 طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة


المكونات لطريقة عمل شوربة العدس الأصفر  

  • كوب عدس أصفر مغسول
  • بصلة متوسطة مفرومة
  • جزرة مبشورة
  • ثمرة طماطم مقشّرة
  • فصين ثوم
  • نصف ملعقة صغيرة كمون
  • ماء أو مرق
  • ملح وفلفل
  • ملعقة صغيرة سمن أو زيت
  • شطة اختياري

خطوات وأسرار عمل شوربة العدس على الطريقة المصرية

 طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
  • في قدر على النار، ضعي السمن أو الزيت، وأضيفي البصل والثوم حتى يصفرّ.
    السر: لا تتركي البصل يغمق، فقط شفاف وذهبي.
  • أضيفي الجزر والطماطم المفرومة، وقلّبي قليلًا.
  • أضيفي العدس و4 أكواب ماء أو مرق.
    السر: استخدمي ماء مغلي لتقليل وقت الطهي.
  • أضيفي الملح، الفلفل، والكمون والشطة إن أردتِ.
    السر: الكمون ضروري لتقليل الانتفاخ وتحسين الطعم.
  • دعي الشوربة تغلي ثم خففي النار واتركيها لمدة 25–30 دقيقة.
  • بعد أن تبرد قليلًا، استخدمي الخلاط اليدوي أو العادي للحصول على قوام ناعم.

اللمسة الأخيرة

  • يمكن تحمير القليل من الثوم في سمنة وسكبه على الوجه قبل التقديم.
  • السر: هذه تشويحة الثوم تعطي طابعًا مصريًا مميزًا للشوربة.
