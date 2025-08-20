قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية
بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل شوربة العدس، هي ليست فقط وجبة سهلة وسريعة، بل هي رمز للغذاء الصحي والمتوازن، وغنية بالبروتين النباتي، ومثالية للأيام الباردة أو لوجبة خفيفة في أي وقت من العام.

 طريقة عمل شوربة العدس 

ونقدم لك طريقة تحضير شوربة العدس الشرقية التقليدية، كما كانت تعدها الأمهات والجدات، مع لمسة عصرية تضمن مذاقًا رائعًا وفوائد غذائية عالية، للشيف سارة الحافظ.


 المكونات تكفي 4 أشخاص

طريقة عمل شوربة العدس
  • كوب عدس أصفر مغسول ومصفى
  • بصلة كبيرة مفرومة
  • جزرة مقشرة ومقطعة
  • حبة بطاطس صغيرة مقطعة
  • 2 فص ثوم
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • نصف ملعقة صغيرة كركم اختياري لكن مفيد ومُلوّن طبيعي
  • ملح وفلفل حسب الرغبة
  • 4 أكواب ماء أو مرق دجاج خضار
  • ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة اختياري للتشويح

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية  

طريقة عمل شوربة العدس
  • تشويح الخضار اختياري ولكن يُضفي نكهة غنية
  • في قدر على نار متوسطة، ضع القليل من الزيت وشوّح البصل حتى يذبل، ثم أضف الثوم والجزر والبطاطس.
  • أضف العدس المغسول وقلّب المزيج لدقيقتين.
  • أضف الكمون، الكركم، الملح والفلفل، ثم اسكب الماء أو المرق.
  • اترك الخليط على نار متوسطة لمدة 25–30 دقيقة، أو حتى تنضج كل المكونات تمامًا.
  • بعد أن تبرد قليلًا، استخدم الخلاط اليدوي أو العادي لخلط الشوربة حتى تصبح ناعمة وكريمية.
  • تُقدّم ساخنة مع عصرة ليمون على الوجه، ورشة كمون أو زيت زيتون، مع الخبز المحمص أو خبز الشوفان.

نصائح إضافية

  • يمكن إضافة القليل من الكزبرة الجافة أو الطازجة في النهاية لمزيد من النكهة.
  • مثالية في الشتاء أو كوجبة خفيفة صحية في أي وقت.
  • تحتوي على بروتين نباتي وألياف، وتناسب النباتيين تمامًا.
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية طريقة عمل شوربة العدس العدس شوربة العدس

