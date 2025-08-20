طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

طريقة عمل شوربة العدس، هي ليست فقط وجبة سهلة وسريعة، بل هي رمز للغذاء الصحي والمتوازن، وغنية بالبروتين النباتي، ومثالية للأيام الباردة أو لوجبة خفيفة في أي وقت من العام.

طريقة عمل شوربة العدس

ونقدم لك طريقة تحضير شوربة العدس الشرقية التقليدية، كما كانت تعدها الأمهات والجدات، مع لمسة عصرية تضمن مذاقًا رائعًا وفوائد غذائية عالية، للشيف سارة الحافظ.



المكونات تكفي 4 أشخاص

كوب عدس أصفر مغسول ومصفى

بصلة كبيرة مفرومة

جزرة مقشرة ومقطعة

حبة بطاطس صغيرة مقطعة

2 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم اختياري لكن مفيد ومُلوّن طبيعي

ملح وفلفل حسب الرغبة

4 أكواب ماء أو مرق دجاج خضار

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة اختياري للتشويح

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية

تشويح الخضار اختياري ولكن يُضفي نكهة غنية

في قدر على نار متوسطة، ضع القليل من الزيت وشوّح البصل حتى يذبل، ثم أضف الثوم والجزر والبطاطس.

أضف العدس المغسول وقلّب المزيج لدقيقتين.

أضف الكمون، الكركم، الملح والفلفل، ثم اسكب الماء أو المرق.

اترك الخليط على نار متوسطة لمدة 25–30 دقيقة، أو حتى تنضج كل المكونات تمامًا.

بعد أن تبرد قليلًا، استخدم الخلاط اليدوي أو العادي لخلط الشوربة حتى تصبح ناعمة وكريمية.

تُقدّم ساخنة مع عصرة ليمون على الوجه، ورشة كمون أو زيت زيتون، مع الخبز المحمص أو خبز الشوفان.

نصائح إضافية