أهمية الصدق في الإسلام .. تعرف على 5 مراتب له
مروحيات للتحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي في ريف إدلب شمال غرب سوريا
ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود
عقب عودته من الإصابة.. إعلامي يكشف تطورات موقف أحمد حمدي في الزمالك
6 رؤوس مقطوعــــة.. حادث غامض يثير الرعب في المكسيك | تفاصيل
تفاصيل حبس عصابة سرقت لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر
هشام يكن: تغييرات نظام الدوري أفقدت البطولة بريقها وأضعفت المنافسة | فيديو
تشكيل عصابي .. أمن بور سعيد يكشف لغز السطو على مندوبي شركة دفع إلكتروني وإعادة الأموال
صدمة للجماهير .. الأهلي يدرس الاستغناء عن حسين الشحات دون مقابل
تفاصيل جديدة بشأن قضية الراقصة بديعة الشهيرة بـ «بدعدع وحش الكون»
رمضان السيد: ديانج وبن شرقي لا يستحقان الجلوس على دكة بدلاء الأهلي لهذا السبب
النقل تكشف: خط «الرورو» له مزايا كبرى في نقل الحاصلات الزراعية والخضراوات إلى إيطاليا
خبير يُحذّر: هوس الشهرة السريعة عبر السوشيال ميديا يهدّد الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية

آية التيجي

كشف الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، عن مخاطر السعي وراء الشهرة السريعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أمين في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هذا الهوس الشهرة أصبح ظاهرة واضحة بين الشباب في السنوات الأخيرة، ويؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية والحياة الاجتماعية.

وهم القيمة المرتبطة بالأرقام

وأوضح "أمين" أن العديد من الشباب أصبحوا يربطون قيمتهم الذاتية بعدد المشاهدات والإعجابات والمتابعين، مما يخلق حالة من الهشاشة النفسية.

وأضاف أمين: إلى أن "أي تراجع في التفاعل قد يشعرهم بعدم الأهمية ويفقدهم الثقة بأنفسهم، وهو ما يؤدي إلى حالة إدمان للتقدير الخارجي."

فقدان الهوية الحقيقية

وأشار خبير العلاقات الإنسانية، إلى أن السعي وراء التريند يدفع البعض لتقمص أدوار لا تعكس شخصياتهم الحقيقية، في محاولة مستمرة لجذب الانتباه. 

وقال أمين: "هذا الأمر يؤدي مع الوقت إلى فقدان الهوية الحقيقية، وصراع داخلي بين من هم فعلاً ومن يريد الجمهور أن يكونوا."

ضغوط على الحياة الخاصة

وأكد "أمين"، أن الشهرة السريعة تُفقد صاحبها جزءاً كبيراً من خصوصيته، وتجعل كل تصرفاته تحت المراقبة والتفسير، مما يضعه في حالة توتر دائم.

وتابع أمين: بأن"الخوف من النسيان يدفع بعض المشاهير الجدد لإثارة الجدل المستمر ولو على حساب راحتهم النفسية أو سمعتهم."

تأثيرات على العلاقات الإنسانية

وحذر خبير العلاقات الإنسانية من أن هذه الشهرة قد تخلق علاقات سطحية قائمة على المصلحة أو الإعجاب المؤقت، مما يعمّق مشاعر العزلة والوحدة.

وأضاف أمين، إلى أن: "الكثير من هؤلاء يكتشفون أن من حولهم يهتمون بالصورة التي يقدمونها لا بشخصهم الحقيقي."

التوازن هو الحل

واختتم الدكتور أحمد أمين حديثه قائلاً: “الشهرة ليست أمراً سلبياً إذا كانت نتيجة عمل جاد وإبداع حقيقي، لكن الخطر يكمن في هوس الشهرة لذاتها. ما يحمي الإنسان هو أن يبقى مرتبطاً بذاته الحقيقية، ويوازن بين رغبة الظهور وحاجته إلى الاستقرار النفسي والعلاقات الإنسانية السليمة.”

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي
خبير يُحذّر: هوس الشهرة السريعة عبر السوشيال ميديا يهدّد الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية

مفاتيح الاستمرار على النظام الغذائي دون حرمان .. نصائح ذهبية

القولون التقرحي.. مرض صامت يُهدّد حياة المريض ويحتاج متابعة دقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

